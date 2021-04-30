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بالفيديو.. الأمير نواف بن سعد: قصة الـ170 مليون فيها تشويه سمعة لنا

منذ 6 دقائق
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بالفيديو.. الأمير نواف بن سعد: قصة الـ170 مليون فيها تشويه سمعة لنا

طلال الغامدي (صدى):
أكد الأمير نواف بن سعد رئيس نادي الهلال الأسبق، أنه لا يوجد أي مستند بشأن عدم تدقيق 170 مليون ريال خلال فترة رئاسته لنادي الهلال، لافتًا إلى أنه اضطر إلى اللجوء للقضاء لأن الأمر يتعلق بتشويه السمعة.

وقال الأمير نواف بن سعد خلال لقاء له في برنامج "المسار" المذاع على قناة "السعودية": "أشعر بالضيق إذا كان لي قضية مع طرف هلالي فما بالك إذا كان طرف هلالي مثل سامي الجابر الذي أعتقد أنه واحدًا من أفضل 5 لاعبين بـ تاريخ كرة القدم السعودية، ولاعب خدم الهلال والكرة السعودية كثيرا" .

وأضاف:" القضية وصلت للقضاء وحتى الآن لم يُبت فيها لذلك لا أريد الحديث عن الكثير من حيثياتها"، لافتًا إلى أن الهلال لديه كثير من البطولات التي يفتخر بها منها بطولاته والجماهيرية الساحقة ومن ضمن الأشياء أيضا التنظيم المالي والإداري.

وتابع:" قضيتي مع سامي الجابر ليست بسبب حديثه عن عدم تدقيق 170 مليون ريال، ولكن باختصار القضية بسبب تشويه السمعة، ليست سمعتي ولكن سمعة مجلس إدارتي وربما الأمر يتعلق بـ مجالس إدارية سابقة في الهلال"، مؤكدًا أنه حسب بيان رسمي من وزارة الرياضة ورابطة دوري المحترفين أفادوا عدم تلقي أي شيء يفيد بعدم تدقيق الـ 170 مليون.

واستطرد:" انتظرت مدة سنة من أجل أن يُوضح سامي الجابر مقصد ما قاله، لأنه ليس من الجيد قول كلام دون توضيح المعني أو المقصد.. لا يوجد أي مستند على ما قاله، ويكفيني وقفة جمهور الهلال معي".

الهلال
سامي الجابر
الأمير نواف بن سعد

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