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حالة الطقس المتوقعة اليوم

منذ 49 دقيقة
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حالة الطقس المتوقعة اليوم

الرياض (صدى):
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم الجمعة - بمشيئة الله تعالى - هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على منطقة نجران ومرتفعات جازان، عسير، الباحة ومرتفعات منطقة مكة المكرمة كما يتوقع أن تنشط الرياح السطحية قد تثير الأتربة على أجزاء من شمال ووسط وشرق المملكة .

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

الطقس

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 127481
منذ دقيقتين
خير ان شاء الله ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
غييييوووورررر
إنا لله وإنا إليه راجعون ولاحول ولاقوة إلا بالله اللهم أصلح أحوال المسلمين
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمه ويحسن عزاء من فقده .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
جيده ..

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