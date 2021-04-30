شاهد.. 38 قتيلا وعشرات الجرحى في حادثة انهيار خلال احتفال ديني بإسرائيل

وكالات (صدى):
كشفت السلطات الصحية الإسرائيلية، اليوم الجمعة، عن وقوع عشرات القتلى والجرحى بين المستوطنين إثر حادث انهيار في جبل الجرمق "ميرون" شمالي إسرائيل.
وأوضحت وسائل إعلام إسرائيلية، إن 38 شخصا لقوا مصرعهم إثر حادث انهيار أثناء إحياء إحدى المناسبات الدينية لليهود فى منطقة الجليل.
وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، إن حادث الانهيار تعتبر "كارثة فادحة"، فيما شرعت الشرطة الإسرائيلية فى إجلاء الزائرين من الجبل وتفريقهم، وتم إيقاف الحافلات ووصول الزوار إلى الجبل.
وأكدت وسائل إعلام، أنه تم استدعاء طائرات على وجه السرعة للمساهمة بنقل عشرات الإصابات فى حادث الانهيار، فيما أضاف الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء"، بأن الطواقم الطبية تعمل على تقديم العلاج الطبي لعشرات المصابين.