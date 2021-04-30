نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

شاهد.. 38 قتيلا وعشرات الجرحى في حادثة انهيار خلال احتفال ديني بإسرائيل

منذ ساعة
2540
8
شاهد.. 38 قتيلا وعشرات الجرحى في حادثة انهيار خلال احتفال ديني بإسرائيل

وكالات (صدى):
كشفت السلطات الصحية الإسرائيلية، اليوم الجمعة، عن وقوع عشرات القتلى والجرحى بين المستوطنين إثر حادث انهيار في جبل الجرمق "ميرون" شمالي إسرائيل.

وأوضحت وسائل إعلام إسرائيلية، إن 38 شخصا لقوا مصرعهم إثر حادث انهيار أثناء إحياء إحدى المناسبات الدينية لليهود فى منطقة الجليل.

وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، إن حادث الانهيار تعتبر "كارثة فادحة"، فيما شرعت الشرطة الإسرائيلية فى إجلاء الزائرين من الجبل وتفريقهم، وتم إيقاف الحافلات ووصول الزوار إلى الجبل.

وأكدت وسائل إعلام، أنه تم استدعاء طائرات على وجه السرعة للمساهمة بنقل عشرات الإصابات فى حادث الانهيار، فيما أضاف الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء"، بأن الطواقم الطبية تعمل على تقديم العلاج الطبي لعشرات المصابين.

 

 

حادث
إسرائيل
قتلى
مهرجان ديني

التعليقات

ا
ا عدد التعليقات : 82
منذ 57 دقيقة
ابركها من ساعه
فلسطين الحره
فلسطين الحره عدد التعليقات : 1
منذ 23 دقيقة
اللهم زيد وبارك
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 9254
منذ 23 دقيقة
قرأت عنه: من آيات طقوس الحداد اليهودية أيضاً تمزيق قطعة من ملابس أقرب المقرَّبين إلى الفقيد بما يوحي ضمنياً بالمصاب الجلل اللاحق بهم. كما يقف أبناء عائلة الميت وغيرهم من المشيّعين عند قبره المفتوح في الوقت الذي يضع فيه عمال المقبرة جثمان الميت في الحفرة المعدَّة له ثم يهال التراب عليه. 
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 9254
منذ 19 دقيقة
في إسرائيل عادة ما يوارى المتوفى من اليهود الثرى في ثوب فضفاض وكفن دون نعش. 
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 9254
منذ 15 دقيقة
تسمح الشريعة اليهودية للمشيّعين بأن يطلبوا السماح من الشخص المتوفي ويضعوا باليد اليسرى حجراً أو كتلة صغيرة من التراب على قبره ويودّعونه بالقول "إرحل بسلام وارتَحْ بسلام ليأتي حكم مصيرك يوم القيامة".
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 9254
منذ 13 دقيقة
قال الدكتور محمود جابر، في تصريح لـ"بوابة الأهرام"، إن هناك طقوسًا عديدة لليهود في مراسم الدفن، لافتًا إلى أن اليهود اعتادوا عند الوصول بالميت إلى المقابر الوقوف بالنعش كل أربعة أذرع قبل دفن الميت في قبره؛ "معتقدين أن هذا التوقف من الممكن أن يتسبب في إبعاد الأرواح النجسة والشريرة التي تريد أن تتعلق بالميت وتدخل معه القبر".
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 9254
منذ 9 دقائق
يتم تلاوة الدفن صلاة القاديش بعد الدفن وأيضًا عند إكمال دراسة لمجموعة كاملة من التلمود. إنه الشكل الوحيد من قاديش أو كاديش الذي يذكر أو يرتبط بالموت. 
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 9254
منذ 5 دقائق
بعض التقاليد المتبعة بعد طقوس الدفن ومنها إقامة مأدبة خاصة تُدعى "مأدبة الشفاء" حيث يقدم أصدقاء الميت وجيرانه ومعارفه لأبناء عائلته بعض أصناف الطعام تعبيراً عن مشاركتهم حزنهم. ومن الأطباق المعتاد تناولها في هذه المناسبة بعض الأطعمة ذات الشكل الدائري مثل البيض والعدس والكعك التي توحي باكتمال دوران الحياة. بحسب ديانتهم

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
بعض التقاليد المتبعة بعد طقوس الدفن ومنها إقامة مأدبة خاصة تُدعى "مأدبة الشفاء" حيث يقدم أصدقاء الميت وجيرانه ومعارفه لأبناء عائلته بعض أصناف الطعام...
د محمد ماجد بخش
يتم تلاوة الدفن صلاة القاديش بعد الدفن وأيضًا عند إكمال دراسة لمجموعة كاملة من التلمود. إنه الشكل الوحيد من قاديش أو كاديش الذي يذكر...
د محمد ماجد بخش
قال الدكتور محمود جابر، في تصريح لـ"بوابة الأهرام"، إن هناك طقوسًا عديدة لليهود في مراسم الدفن، لافتًا إلى أن اليهود اعتادوا عند الوصول بالميت...
د محمد ماجد بخش
تسمح الشريعة اليهودية للمشيّعين بأن يطلبوا السماح من الشخص المتوفي ويضعوا باليد اليسرى حجراً أو كتلة صغيرة من التراب على قبره ويودّعونه بالقول "إرحل...
الملل
ياسر موهبته لاعب وفي الكورة لكن حين اتجه للاعلام خاصةmbcسقط سقوط عنيف

أخر الأخبار

سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود يستقبل السفير الإماراتي وسفيرة بلجيكا لدى المملكة
سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود يستقبل السفير الإماراتي وسفيرة بلجيكا لدى المملكة
منذ 11 دقيقة 1271
مبتعثو المملكة إلى اليابان يستذكرون حنينهم إلى الوطن في شهر رمضان
مبتعثو المملكة إلى اليابان يستذكرون حنينهم إلى الوطن في شهر رمضان
منذ 13 دقيقة 280
بالفيديو.. رأي ماجد عبدالله ويوسف الثنيان في محمد عبدالجواد
بالفيديو.. رأي ماجد عبدالله ويوسف الثنيان في محمد عبدالجواد
منذ 32 دقيقة 1821
شاهد.. 38 قتيلا وعشرات الجرحى في حادثة انهيار خلال احتفال ديني بإسرائيل
شاهد.. 38 قتيلا وعشرات الجرحى في حادثة انهيار خلال احتفال ديني بإسرائيل
منذ ساعة 2544
" التعليم " تكشف عن نسخة من " مدرستي " للطفولة المبكرة
" التعليم " تكشف عن نسخة من " مدرستي " للطفولة المبكرة
منذ ساعة 1925
رسالة الأمير نواف بن سعد لمحمد الشلهوب
رسالة الأمير نواف بن سعد لمحمد الشلهوب
منذ ساعة 736
عبدالرحمن الجماز: الهلاليين بحثوا عن البطولات وتركوا المنجزات الشخصية للآخرين
عبدالرحمن الجماز: الهلاليين بحثوا عن البطولات وتركوا المنجزات الشخصية للآخرين
منذ ساعة 382
عبدالعزيز الغيامة : عقليّة اللاعب الهلالي مختلفة
عبدالعزيز الغيامة : عقليّة اللاعب الهلالي مختلفة
منذ ساعة 434
بالصور.. الهلال يختتم تدريباته بمناورة وجمل فنية
بالصور.. الهلال يختتم تدريباته بمناورة وجمل فنية
منذ ساعة 1810
بالفيديو.. عبدالله بن علوش يوضح سبب عدم إعجابه بفن «الشيلات»
بالفيديو.. عبدالله بن علوش يوضح سبب عدم إعجابه بفن «الشيلات»
منذ ساعة 628