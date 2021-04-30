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سارة العتيبي تكشف كيف غير والدها رأيه وسمح لها بالابتعاث في الخارج

منذ 9 ساعات
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سارة العتيبي تكشف كيف غير والدها رأيه وسمح لها بالابتعاث في الخارج

الرياض (صدى):
كشفت مديرة معهد الإدارة العامة النسائي في الرياض الدكتورة سارة العتيبي جوانب من مسيرتها العملية ووصية والدها التي كانت بمثابة الداعم الأكبر لها في حياتها.

وأوضحت خلال حديثها لبرنامج "اللقاء من الصفر" إن معدلها في الثانوية العامة كان عاليا والتحقت بكلية العلوم قسم علوم الحاسب في جامعة الملك عبد العزيز، واستطاعت الحصول على المركز الأول في القسم.

وأضافت أنها بعد التخرج، حصلت على وظيفة فني مختبر على المرتبة السابعة، وتزامن ذلك مع تقديمها على برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي والذي تم قبولها فيه هي وشقيقتها، لافتة إلى أنها واجهت هي وشقيقتها صعوبة في إقناع والدها بالابتعاث في بداية الأمر بسبب النظرة إلى الابتعاث في ذلك الوقت، إلا أن أحد الأقرباء تمكن من إقناعه والسماح لهما بالسفر لإكمال دراستهما.

ولفتت العتيبي إلى أن والدها كان عنده وصية لهما من أول بداية البعثة وهي: "خلي الله بين عيونك" والتي وصفتها بأنها كانت الداعم الأكبر لها في مسيرتها العملية.

الابتعاث
سارة العتيبي
برنامج اللقاء من الصفر

التعليقات

الملل
الملل عدد التعليقات : 437
منذ 6 ساعات
من اي العتبان انت
وش اسم قبيلتك
انتي من عتبان نجد او الجنوب

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