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تعليق وزير الخارجية على حملة الاعتقالات في الأردن

Time منذ ساعة
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تعليق وزير الخارجية على حملة الاعتقالات في الأردن

القاهرة (صدى):
أكد صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب المملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة بقيادة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين وصاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.

وأكد سموه على حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على الدعم اللامحدود لكل ما يعزز العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين ويخدم مصالحهما المشتركة.

وأشار سموه إلى أن دعم ومساندة المملكة لشقيقتها المملكة الاردنية الهاشمية دائم وثابت في كافة الأزمنة والظروف وفي مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتنموية.

كما نوه سموه بما يوليه جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين من قيادة حكيمة للمسيرة الاقتصادية والنهضة التنموية الشاملة في الأردن الشقيق وبما يعود بالخير والرفاه للشعب الأردني الشقيق.

وأضاف سموه أن استقرار الاردن وازدهاره هو أساس لاستقرار وازدهار المنطقة بأكملها.

الاردن
المملكة
وزير الخارجية

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو عمار
قام حضك يا رعش .. لا تضيع وقت ودور على الاماراتيه احسن لك من ريم المنتهي تاريخها
ابو عمار
اوكي
زا
ما دخل وزارة الدفاع بكورونا .
ابو رياض الحربي
دام عزك ياوطن جعلني فدا تراب الوطن وحكومته وشعبه
سالم
الله يشافيك ويعافيك وتنشوف مارب واليمن منتصرة ان شاء الله... اللهم اشف صوت الحقيقة وبطلها شفاء لا يغادر سقما

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