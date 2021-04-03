في مشهد مهيب..مصر تزهو بحضارتها (صور)

القاهرة (صدى):
انطلقت في القاهرة، مساء أمس السبت، فعاليات الموكب غير المسبوق لنقل 22 مومياء لملوك مصر القديمة، من المتحف المصري في ميدان التحرير، إلى المتحف القومي للحضارة المصرية، الكائن في أول عاصمة إسلامية في مصر، الفسطاط.
وفي هذا السياق أشاد سفير المملكة بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية أسامة بن أحمد نقلي بالموكب قائلا:" مصر فى أبهى صورها، تزهو بحضارتها في موكب المومياوات الملكية من متحفها العريق، إلى متحفها الجديد".
وأضاف: " لابد وأن تستشعر جمال الحدث بكل تفاصيله عندما تكون وسطه بدعوة كريمة من رئاسة الجمهورية شكراً مصر الحضارة والتاريخ ".
كما هنأ وزير الثقافة بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، مصر وقيادتها وشعبها، بنجاح الحفل المبهر، قائلا: " خالص التهاني للأشقاء في جمهورية مصر العربية لنجاح موكب المومياوات الملكية ونقلها إلى المتحف القومي للحضارة المصرية، الحضارة الكبيرة في أيدٍ أمينة " .
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