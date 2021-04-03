الأعداد السابقة للصحيفة

في مشهد مهيب..مصر تزهو بحضارتها (صور)

Time منذ ساعة
Views 1561
في مشهد مهيب..مصر تزهو بحضارتها (صور)

القاهرة (صدى):
انطلقت في القاهرة، مساء أمس السبت، فعاليات الموكب غير المسبوق لنقل 22 مومياء لملوك مصر القديمة، من المتحف المصري في ميدان التحرير، إلى المتحف القومي للحضارة المصرية، الكائن في أول عاصمة إسلامية في مصر، الفسطاط.

وفي هذا السياق أشاد سفير المملكة بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية أسامة بن أحمد نقلي بالموكب قائلا:" مصر فى أبهى صورها، تزهو بحضارتها في موكب المومياوات الملكية من متحفها العريق، إلى متحفها الجديد".

وأضاف: " لابد وأن تستشعر جمال الحدث بكل تفاصيله عندما تكون وسطه بدعوة كريمة من رئاسة الجمهورية شكراً مصر الحضارة والتاريخ ".

كما هنأ وزير الثقافة بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، مصر وقيادتها وشعبها، بنجاح الحفل المبهر، قائلا: " خالص التهاني للأشقاء في جمهورية مصر العربية لنجاح موكب المومياوات الملكية ونقلها إلى المتحف القومي للحضارة المصرية، الحضارة الكبيرة في أيدٍ أمينة " .

شاهد أيضًا:

بالفيديو.. مشاهد مبهرة لموكب المومياوات الملكية

مصر
القاهرة
موكب المومياوات

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو عمار
قام حضك يا رعش .. لا تضيع وقت ودور على الاماراتيه احسن لك من ريم المنتهي تاريخها
ابو عمار
اوكي
زا
ما دخل وزارة الدفاع بكورونا .
ابو رياض الحربي
دام عزك ياوطن جعلني فدا تراب الوطن وحكومته وشعبه
سالم
الله يشافيك ويعافيك وتنشوف مارب واليمن منتصرة ان شاء الله... اللهم اشف صوت الحقيقة وبطلها شفاء لا يغادر سقما

أخر الأخبار

ممثل أمريكي متهم بالاغتصاب وأكل لحوم البشر!
ممثل أمريكي متهم بالاغتصاب وأكل لحوم البشر!
Time منذ 11 دقيقة Views 144
إضرام النار في مسجد بهولندا
إضرام النار في مسجد بهولندا
Time منذ 21 دقيقة Views 1348
تعليق وزير الخارجية على حملة الاعتقالات في الأردن
تعليق وزير الخارجية على حملة الاعتقالات في الأردن
Time منذ 59 دقيقة Views 1746
الدوري الإنجليزي.. ليفربول يكتسح أرسنال بثلاثية
الدوري الإنجليزي.. ليفربول يكتسح أرسنال بثلاثية
Time منذ ساعة Views 1590
في مشهد مهيب..مصر تزهو بحضارتها (صور)
في مشهد مهيب..مصر تزهو بحضارتها (صور)
Time منذ ساعة Views 1563
شاهد.. إماراتية تبحث عن رعش: "اللي يعرفه يخبرني عنه"
شاهد.. إماراتية تبحث عن رعش: "اللي يعرفه يخبرني عنه"
Time منذ ساعتين Views 1169
وُلد بالقدس وليس متزوجًا..معلومات عن باسم عوض الله الذي اعتقله الجيش الأردني
وُلد بالقدس وليس متزوجًا..معلومات عن باسم عوض الله الذي اعتقله الجيش الأردني
Time منذ ساعتين Views 2523
علاقة آثمة تنتهي بجريمة قتل
علاقة آثمة تنتهي بجريمة قتل
Time منذ ساعتين Views 1383
حمد الدبيخي : الأهلي في الآسيوية حتى وهو متعافي ليس بالفريق الثقيل
حمد الدبيخي : الأهلي في الآسيوية حتى وهو متعافي ليس بالفريق الثقيل
Time منذ ساعتين Views 368
حسن عبدالقادر : الأعضاء الذهبيين في الأهلي " 4 " فقط
حسن عبدالقادر : الأعضاء الذهبيين في الأهلي " 4 " فقط
Time منذ ساعتين Views 426