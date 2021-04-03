وُلد بالقدس وليس متزوجًا..معلومات عن باسم عوض الله الذي اعتقله الجيش الأردني

عمّان (صدى):
أعلن الجيش الأردني، أمس السبت، اعتقال شخصيات بارزة، من بينهم رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله لأسباب أمنية.
وباسم عوض الله هو اقتصادي سياسي معروف في الأردن، شغل مناصب عديدة منها مدير مكتب الملك عام 2006، ووزير التخطيط ووزير المالية.
كما عمل عوض الله مديرًا للدائرة الاقتصادية في الديوان الملكي، ثم أصبح مديرا للديوان الملكي في الأردن عام 2007، واضطر للاستقالة تحت ضغط انتقادات غير مسبوقة من المحافظين الذين اتهموه باتباع برامج إصلاحات موالية للغرب.
ووُلد باسم عوض الله في مدينة القدس عام 1964 ويحمل الجنسية الأردنية، وهو غير متزوج،وحاصل على درجتي الماجستير والدكتوراه من كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، في جامعة لندن، درجة بكالوريوس في العلاقات الدولية والاقتصاد الدولي من جامعة جورجتاون في الولايات المتحدة الأمريكية.
وعمل أيضًا في مجال الصيرفة الاستثمارية في المملكة المتحدة، خلال الفترة من 1986 حتى 1991، ثم عاد إلى الأردن.
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