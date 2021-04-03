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وُلد بالقدس وليس متزوجًا..معلومات عن باسم عوض الله الذي اعتقله الجيش الأردني

Time منذ 54 دقيقة
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وُلد بالقدس وليس متزوجًا..معلومات عن باسم عوض الله الذي اعتقله الجيش الأردني

عمّان (صدى):
أعلن الجيش الأردني، أمس السبت، اعتقال شخصيات بارزة، من بينهم رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله لأسباب أمنية.

وباسم عوض الله هو اقتصادي سياسي معروف في الأردن، شغل مناصب عديدة منها مدير مكتب الملك عام 2006، ووزير التخطيط ووزير المالية.

كما عمل عوض الله مديرًا للدائرة الاقتصادية في الديوان الملكي، ثم أصبح مديرا للديوان الملكي في الأردن عام 2007، واضطر للاستقالة تحت ضغط انتقادات غير مسبوقة من المحافظين الذين اتهموه باتباع برامج إصلاحات موالية للغرب.

ووُلد باسم عوض الله في مدينة القدس عام 1964 ويحمل الجنسية الأردنية، وهو غير متزوج،وحاصل على درجتي الماجستير والدكتوراه من كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، في جامعة لندن، درجة بكالوريوس في العلاقات الدولية والاقتصاد الدولي من جامعة جورجتاون في الولايات المتحدة الأمريكية.

وعمل أيضًا في مجال الصيرفة الاستثمارية في المملكة المتحدة، خلال الفترة من 1986 حتى 1991، ثم عاد إلى الأردن.

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الاردن
الجيش الأردني
باسم عوض الله

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
من زمن سميرة توفيق قبل نصف قرن والحال كما هو في العالم العربي " بيع الجمل يا رعش "مكان" بيع الجمل يل علي "
غييييوووورررر
عندما تتصدر السخافات فاعلم ان الوضع مدحدر
د محمد ماجد بخش
الأهم ال٢٦ مليون متابع ود محمد ماجد بخش عكف ٢٦ سنة في بحثه ووجد أن الحالة الفنية هي الحالة الفتية مقابل الحالة الأكاديمية العلمية!!. ولا حسد إلا في اثنتين.
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
السويكت عطوك كرت احمر وعطيتهم عرض اكتافك والله فشيله
عبدالله
مساكين هلال وجمهوره ليش قال عبدالرحمن بن سعود عطوا الهلال البطولة والاندية تلعب على الثاني مما شاف من يد النزهان والمسلسل الهندي مع الراىد وغيره كثير

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