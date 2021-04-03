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شاهد.. الأمير حمزة بن الحسين: " أنا معزول بمنزلي "

Time منذ 6 دقائق
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شاهد.. الأمير حمزة بن الحسين: " أنا معزول بمنزلي "

عمّان (صدى):
بعد إعلان الجيش الأردني، مطالبته للأمير حمزة بن الحسين التوقف عن تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره نافياً اعتقاله، خرج الأمير في مقطع فيديو يشرح ما حدث معه.

وأكد الأمير حمزة بن الحسين أنه معزول في منزله مع زوجته وأطفاله الصغار، قائلا: " قائد الجيش طلب مني البقاء في منزلي وعدم الاتصال بأحد"، مضيفًا: "لست طرفا في أي مؤامرة أو منظمة تحصل على تمويل خارجي".

وكان رئيس الأركان المشتركة في الجيش الأردني اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، أعلن السبت، اعتقال الشريف حسن بن زيد ورئيس الديوان الملكي السابق باسم إبراهيم عوض الله وآخرين لأسبابٍ أمنيّة، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء الأردنية.

ونفى في بيان له، اعتقال الأمير حمزة، مبينًا أنه طٌلب منه التوقف عن تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره في إطار تحقيقات شاملة مشتركة قامت بها الأجهزة الأمنية.

وشدد البيان على أن كل الإجراءات التي اتخذت تمت في إطار القانون وبعد تحقيقات حثيثة استدعتها، مؤكدا أن لا أحد فوق القانون وأن أمن الأردن واستقراره يتقدم على أي اعتبار.

المملكة تؤكد وقوفها التام إلى جانب الأردن

الاردن
الأمير حمزة بن الحسين

التعليقات

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أحدث التعليقات

بلبل البحر
اللهم سلم سلم
هيمو~☃️
كم هو انسان تافه ونكره
هيمو~☃️
المواطن ماله ذنب في انتشار هذا الوباء السيئ الوباء أتى من خارج الوطن وهنا أنوه أن السبب من الدولة هي من سمحت بدخول هؤلاء المرضى فلماذا نلقي اللوم على المواطن البسيط ونحمله مالا طاقه له فهو لايستحق هذا التخويف من وضع حظر وضرائب وزيادة في الأسعار ووووووو ألخ... لماذا ولماذا ولماذا أليس من المفترض أن نلقي اللوم على من سمح بدخول المصابين من خارج الوطن أليس هذا من العدل !! ولا معاد فيه عدل ❗🤨
حبظلم الاثول
هههههههههههههه قصدها مالقت رجال يكسر مكوتها
الملل
الاغنيه كويسه الاخراج زباله طلعت في الاغنيه تقول غراب

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