الخارجية الأمريكية: العاهل الأردني شريك أساسي للولايات المتحدة وندعمه بشكل كامل

واشنطن (صدى):
أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، دعمها الكامل لملك الأردن الملك عبدالله الثاني، موضحة أنه شريك أساسي للولايات المتحدة.
وأشارت وزارة الخارجية الأمريكية:"نتواصل مع المسؤولين الأردنيين وندعم قيادة الملك عبد الله الثاني"،
وكان رئيس هيئة الأركان المشتركة في الأردن اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، أكد في وقت سابق اليوم السبت، عدم صحة ما نشر من ادعاءات حول اعتقال الأمير حمزة.
واشار اللواء الحنيطي، في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، إلى أنه طلب من الأمير حمزة التوقف عن تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره، في إطار تحقيقات شاملة مشتركة قامت بها الأجهزة الأمنية، واعتُقل نتيجة لها الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرون.