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الخارجية الأمريكية: العاهل الأردني شريك أساسي للولايات المتحدة وندعمه بشكل كامل

Time منذ ساعة
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الخارجية الأمريكية: العاهل الأردني شريك أساسي للولايات المتحدة وندعمه بشكل كامل

واشنطن (صدى):
أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، دعمها الكامل لملك الأردن الملك عبدالله الثاني، موضحة أنه شريك أساسي للولايات المتحدة.

وأشارت وزارة الخارجية الأمريكية:"نتواصل مع المسؤولين الأردنيين وندعم قيادة الملك عبد الله الثاني"،

 

وكان رئيس هيئة الأركان المشتركة في الأردن اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، أكد في وقت سابق اليوم السبت، عدم صحة ما نشر من ادعاءات حول اعتقال الأمير حمزة.

واشار اللواء الحنيطي، في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، إلى أنه طلب من الأمير حمزة التوقف عن تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره، في إطار تحقيقات شاملة مشتركة قامت بها الأجهزة الأمنية، واعتُقل نتيجة لها الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرون.

الملك عبدالله الثاني
الأردن
وزارة الخارجية الأمريكية
الأمير حمزة

التعليقات

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أحدث التعليقات

بلبل البحر
اللهم سلم سلم
هيمو~☃️
كم هو انسان تافه ونكره
هيمو~☃️
المواطن ماله ذنب في انتشار هذا الوباء السيئ الوباء أتى من خارج الوطن وهنا أنوه أن السبب من الدولة هي من سمحت بدخول هؤلاء المرضى فلماذا نلقي اللوم على المواطن البسيط ونحمله مالا طاقه له فهو لايستحق هذا التخويف من وضع حظر وضرائب وزيادة في الأسعار ووووووو ألخ... لماذا ولماذا ولماذا أليس من المفترض أن نلقي اللوم على من سمح بدخول المصابين من خارج الوطن أليس هذا من العدل !! ولا معاد فيه عدل ❗🤨
حبظلم الاثول
هههههههههههههه قصدها مالقت رجال يكسر مكوتها
الملل
الاغنيه كويسه الاخراج زباله طلعت في الاغنيه تقول غراب

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