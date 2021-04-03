شاهد.. الهلال يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة الاتحاد

ماجد محمد (صدى):
استأنف لاعبو فريق الهلال، مساء اليوم "السبت"، تدريباتهم استعدادا لمواجهة الاتحاد، حيث انطلق المران بتدريبات لياقية، تحت إشراف المعد البدني للفريق، قبل أن يقسم البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني لنادي الهلال اللاعبين لمجموعتين.
وجري مناورة بينهم على جزء من الملعب، طبق من خلالها بعض الجمل الفنية، كما واصل اللاعبين سلمان الفرج و عبدالله الحمدان برامجهما العلاجية والتأهيلية، ويخضع سالم الدوسري لمزيد من الفحوصات الطبية، غدًا الأحد.
وتزعم الهلال صدارة دوري المحترفين برصيد 48 نقطة، فيما يستعد لمباراة القمة أمام الاتحاد في 9 إبريل المقبل، في الجوهرة المشعة، ضمن منافسات الجولة 25 من المسابقة.