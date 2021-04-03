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المملكة تؤكد وقوفها التام إلى جانب الأردن

Time منذ 36 دقيقة
Views 1730
المملكة تؤكد وقوفها التام إلى جانب الأردن

الرياض (صدى):
انطلاقاً مما يربط المملكة العربية السعودية مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة من روابط وثيقة راسخة قوامها الأخوة والعقيدة والمصير الواحد، وامتداداً لتاريخهما المشترك وأن أمنهما كل لا يتجزأ، فإن المملكة العربية السعودية تؤكد وقوفها التام إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ومساندتها الكاملة بكل إمكاناتها لكل ما يتخذه صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين وصاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد من قرارات وإجراءات لحفظ الأمن والاستقرار ونزع فتيل كل محاولة للتأثير فيهما. سائلين المولى عز وجل أن يديم على المملكة الأردنية الهاشمية أمنها واستقرارها في ظل قيادة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني وسمو ولي عهده الأمين.

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أحدث التعليقات

السامر
نعم الحمد لله على نعمة الإسلام والعقل جثث ميتين متحللة ومتخشبه من قرون مضت ويعمل لها كل هذا العمل لا لشي الا لجذب السياح اليس نبش القبر محرم في الإسلام ؟؟ فما بال هؤلاء لا يحترمون ميتا ولا حيا ؟؟؟!!!
المهم
الصحة والفراغ
ابو رياض الحربي
الله يشفيك والله ان شالله لعسفك عسف
الملل
الحمدلله علي نعمة. الاسلام والعقل
د محمد ماجد بخش
الجدول الدوري للعناصر هو تمثيل لثقل أو ارتباط أو حالة وحدة العنصر بدلالة فترة العناصر التي بها وحدة العنصر أو بالوحدات وفترة العناصر المكملة لوحدات فترة العنصر أو المكافئة لوحدة العنصر حيث وحدة التمثيل تتبع لدرجة المجموع الممثل لوحدة المركز الممثلة لمحيطه بدلالة وحدات بنائه

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