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بالفيديو.. مشاهد مبهرة لموكب المومياوات الملكية

Time منذ 52 دقيقة
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بالفيديو.. مشاهد مبهرة لموكب المومياوات الملكية

القاهرة (صدى):
أظهر مقطع فيديو فعاليات الموكب غير المسبوق لنقل 22 مومياء لملكوك مصر القديمة، بما في ذلك 18 ملكًا وأربع ملكات، من موقعهم الحالي في المتحف المصري في ميدان التحرير، إلى موقعهم الجديد في المتحف القومي للحضارة المصرية.

واُفتتحت الفعاليات بعروض موسيقية وضوئية مبهرة في المناطق التي يمر بها مسار الموكب، حيث ظهرت المومياوات محمولة على عربات مزينة بشكل خاص، مع كتابة أسمائها بالهيروغليفية المصرية القديمة وكذلك باللغة العربية.

يمتد طريق الموكب لمسافة تصل إلى 5 كيلومترات، بين المتحف المصري بالقرب من ميدان التحرير والمتحف القومي للحضارة المصرية بحي الفسطاط.

 

مصر
موكب المومياوات الملكية
المتحف القومي

التعليقات

الملل
الملل عدد التعليقات : 263
منذ 29 دقيقة
الحمدلله علي نعمة. الاسلام والعقل
السامر
السامر عدد التعليقات : 267
منذ دقيقة
نعم الحمد لله على نعمة الإسلام والعقل
جثث ميتين متحللة ومتخشبه من قرون مضت ويعمل لها كل هذا العمل لا لشي الا لجذب السياح
اليس نبش القبر محرم في الإسلام ؟؟ فما بال هؤلاء لا يحترمون ميتا ولا حيا ؟؟؟!!!

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أحدث التعليقات

السامر
نعم الحمد لله على نعمة الإسلام والعقل جثث ميتين متحللة ومتخشبه من قرون مضت ويعمل لها كل هذا العمل لا لشي الا لجذب السياح اليس نبش القبر محرم في الإسلام ؟؟ فما بال هؤلاء لا يحترمون ميتا ولا حيا ؟؟؟!!!
المهم
الصحة والفراغ
ابو رياض الحربي
الله يشفيك والله ان شالله لعسفك عسف
الملل
الحمدلله علي نعمة. الاسلام والعقل
د محمد ماجد بخش
الجدول الدوري للعناصر هو تمثيل لثقل أو ارتباط أو حالة وحدة العنصر بدلالة فترة العناصر التي بها وحدة العنصر أو بالوحدات وفترة العناصر المكملة لوحدات فترة العنصر أو المكافئة لوحدة العنصر حيث وحدة التمثيل تتبع لدرجة المجموع الممثل لوحدة المركز الممثلة لمحيطه بدلالة وحدات بنائه

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