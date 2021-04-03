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الأردن تنفي وضع الأمير حمزة بن الحسين قيد الإقامة المنزلية أو إيقافه
منذ ساعة
2158
عمان (صدى):
نفت الأردن مصدر أن يكون صاحب السمو الملكي الأمير حمزة بن الحسين قيد الإقامة المنزلية ولا موقوفاً كما تتداول بعض وسائل الإعلام.
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التعليقات
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أحدث التعليقات
السامر
نعم الحمد لله على نعمة الإسلام والعقل جثث ميتين متحللة ومتخشبه من قرون مضت ويعمل لها كل هذا العمل لا لشي الا لجذب السياح اليس نبش القبر محرم في الإسلام ؟؟ فما بال هؤلاء لا يحترمون ميتا ولا حيا ؟؟؟!!!
المهم
الصحة والفراغ
ابو رياض الحربي
الله يشفيك والله ان شالله لعسفك عسف
الملل
الحمدلله علي نعمة. الاسلام والعقل
د محمد ماجد بخش
الجدول الدوري للعناصر هو تمثيل لثقل أو ارتباط أو حالة وحدة العنصر بدلالة فترة العناصر التي بها وحدة العنصر أو بالوحدات وفترة العناصر المكملة لوحدات فترة العنصر أو المكافئة لوحدة العنصر حيث وحدة التمثيل تتبع لدرجة المجموع الممثل لوحدة المركز الممثلة لمحيطه بدلالة وحدات بنائه
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