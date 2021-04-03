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توجيه عاجل من أمير حائل بشأن كورونا 

Time منذ 49 دقيقة
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توجيه عاجل من أمير حائل بشأن كورونا 

حائل (صدى):
أصدر الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، توجيها عاجلا بمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد، كما أكد حرصه ونائبه على متابعة كل ما يسهم في الحد من التجمعات وتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية الصحية بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمنطقة.

ونصح أبناء المنطقة والمقيمين بها على المبادرة، بأخذ اللقاحات التي وفرتها الجهات الصحية وفقًا لتوجيهات القيادة الحكيمة -حفظها الله- حرصًا منها على صحة المواطنين والمقيمين في هذا الوطن الغالي.

وقال أمير حائل إن مسؤولية الفرد والمجتمع بالمشاركة مع الجهات الخدمية والأمنية كبيرة تجاه الحد من انتشار فيروس كورونا من خلال الالتزام التام بالتعليمات الاحترازية والتعاون مع الجهات المعنية بالإبلاغ عن أي مخالفة من أي فرد أو منشأة لا تلتزم بالاحترازات الوقائية اللازمة.

كما شدد على مضاعفة الجهود الرقابية والمتابعات الميدانية والعمل بشكل مكثف وعلى مدار الساعة وعدم التهاون مع أي مخالف وتطبيق الجزاءات المنصوص عليها بالأنظمة.

حائل
كورونا
الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز

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أحدث التعليقات

مهاوش
لا يا حبيبي، الان لنا سنه ممنوعين من الرحلات الدولية ومصالحنا تعطلت، جايين تقولون السبب الرحلات الدولية. طيب والوافدين اللي داخلين خارجين كل يوم، والا هي بس ع الموطن علشان انعاش السياحة الداخلية على حساب مصالحنا واعملنا المتعطلة من سنة.
الاحمدي
العويران اصبح كابوس للزواعقة الشحاتين من يوم فضحهم على رؤوس الملأ بأنهم سارقين خمسين بطولة. فريق لص للبطولات حتى الالقاب سرقوا لقب الملكي والعالمي والزعيم والاستثنائي باقي عليهم سكري بريدة والعميد وحلوة الجوف. ههههه الله لا يبلانا ما بلاهم
د محمد ماجد بخش
إعلام عامي وعلمي عالمي !! "الثقل والثقالة والبناء الممثل المشترك وليس البناء المشترك وآلية تمثيل درجة الثقالة بدلالة تمثيل درجة الثقل وكذلك دلالة تمثيل درجة الثقل بدلالة تمثيل درجة الثقالة في عملية تقنين علمية ضخمة استمرت ١٠٠ عام" د محمد ماجد بخش
الاحمدي
الزواعقة الشحاتين محروقين من العويران يوم فضحهم على الملأ بأنهم سارقين ٥٠ بطولة فريق لص للبطولات والالقاب مافي إلا اسرق حتى تصبح بطل خنفشاري ههههه
ابوفهد الحبلاني العنزي
الله يشفيه ويشفي مرضي المسلمين

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