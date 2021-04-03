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شاهد.. وزارة الدفاع الأمريكية تستعين بمبتعث لحل قضية جنائية رقمية معقدة

Time منذ ساعة
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شاهد.. وزارة الدفاع الأمريكية تستعين بمبتعث لحل قضية جنائية رقمية معقدة

واشنطن (صدى):
قال الباحث المساعد في جامعة "بوردو" الأمريكية الدكتور فهد سلامة، إن فكرة براءة الاختراع تهتم بنماذج التعليم العميق لتصنيف وجمع الأدلة الرقمية ثم رفع التقارير إلى الجهات القضائية بطريقة محكمة كي لا تؤثر على مصداقية الأدلة الرقمية.

وأضاف فهد سلامة خلال لقاء بقناة  الإخبارية:"النظام يقوم بعمليات الجمع والتصنيف ورفع التقارير للتقليل من تكاليف وعبء عمليات التحليل الرقمي لبعض الجرائم مثل الاتجار بالأسلحة والمخدرات".

وتابع:"استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال التحقيق الجنائي الرقمي والأمن السيبراني يشكل تحديا كبيرا للحفاظ على المصداقية دقة البيانات"، وذلك عقب استعانة وزارة الدفاع الأمريكية به لحل قضية جنائية رقمية معقدة.

مبتعث
وزارة الدفاع الأمريكية
قضية جنائية رقمية

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أحدث التعليقات

مهاوش
لا يا حبيبي، الان لنا سنه ممنوعين من الرحلات الدولية ومصالحنا تعطلت، جايين تقولون السبب الرحلات الدولية. طيب والوافدين اللي داخلين خارجين كل يوم، والا هي بس ع الموطن علشان انعاش السياحة الداخلية على حساب مصالحنا واعملنا المتعطلة من سنة.
الاحمدي
العويران اصبح كابوس للزواعقة الشحاتين من يوم فضحهم على رؤوس الملأ بأنهم سارقين خمسين بطولة. فريق لص للبطولات حتى الالقاب سرقوا لقب الملكي والعالمي والزعيم والاستثنائي باقي عليهم سكري بريدة والعميد وحلوة الجوف. ههههه الله لا يبلانا ما بلاهم
د محمد ماجد بخش
إعلام عامي وعلمي عالمي !! "الثقل والثقالة والبناء الممثل المشترك وليس البناء المشترك وآلية تمثيل درجة الثقالة بدلالة تمثيل درجة الثقل وكذلك دلالة تمثيل درجة الثقل بدلالة تمثيل درجة الثقالة في عملية تقنين علمية ضخمة استمرت ١٠٠ عام" د محمد ماجد بخش
الاحمدي
الزواعقة الشحاتين محروقين من العويران يوم فضحهم على الملأ بأنهم سارقين ٥٠ بطولة فريق لص للبطولات والالقاب مافي إلا اسرق حتى تصبح بطل خنفشاري ههههه
ابوفهد الحبلاني العنزي
الله يشفيه ويشفي مرضي المسلمين

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