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بالفيديو..قصة شاب يعيش جيل الثمانينات في خميس مشيط

Time منذ ساعة
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بالفيديو..قصة شاب يعيش جيل الثمانينات في خميس مشيط

أبها (صدى):
كشف تقرير تلفزيوني، عن شاب يعيش حياة شاب يعيش في حقبة الثمانينات من من خلال نمط الحياة اليومية، في خميس مشيط.

وقال “المحنشي” في تقرير أعدته قناة “MBC” :”بداية عشت فترة بسيطة جدا من هذا الجيل أو لحقته على الأواخر، فكان الشغف والتعلق فيه بشكل كبير وبعدين انتقلت إلى السيارة التي أمتلكها اللي جيمس من طراز 1969".

وأضاف: حبيت أوسع المجال اللي أنا فيه وأعيش مو بس على السيارة ولكن اللبس والمكان، وقررت العيش في المكان اللي أنا فيه” .

وتابع: ” لقيت معروضات كثيرة ولكن الشخص الوحيد اللي كان موجودا معي ويعطيني معنوية هي الوالدة ” ، كما أوضح التقرير: ” جمع هذا الشاب في مجلسه منزلا متكاملا من الثمانينات الميلادية وذكريات تعود بالسعوديين لماض لا ينسى من جيل الطيبين حتى سيارته التي كانت نواة لهذا الشغف ” .

وأستكمل “ المحنشي ” :” بنيت منزلي على الطراز القديم منذ سنة من أجل أن أعيش جو الثمانينات وحياتهم بعدما لقيت فراغ في حياتي بعد فقدان الجيمس ومرحلة التجديد، فاضطرت أن أسوي هذا الشئ وألقى حياتي الثانية فيه ”.

خميس مشيط
المحنشي

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أحدث التعليقات

مهاوش
لا يا حبيبي، الان لنا سنه ممنوعين من الرحلات الدولية ومصالحنا تعطلت، جايين تقولون السبب الرحلات الدولية. طيب والوافدين اللي داخلين خارجين كل يوم، والا هي بس ع الموطن علشان انعاش السياحة الداخلية على حساب مصالحنا واعملنا المتعطلة من سنة.
الاحمدي
العويران اصبح كابوس للزواعقة الشحاتين من يوم فضحهم على رؤوس الملأ بأنهم سارقين خمسين بطولة. فريق لص للبطولات حتى الالقاب سرقوا لقب الملكي والعالمي والزعيم والاستثنائي باقي عليهم سكري بريدة والعميد وحلوة الجوف. ههههه الله لا يبلانا ما بلاهم
د محمد ماجد بخش
إعلام عامي وعلمي عالمي !! "الثقل والثقالة والبناء الممثل المشترك وليس البناء المشترك وآلية تمثيل درجة الثقالة بدلالة تمثيل درجة الثقل وكذلك دلالة تمثيل درجة الثقل بدلالة تمثيل درجة الثقالة في عملية تقنين علمية ضخمة استمرت ١٠٠ عام" د محمد ماجد بخش
الاحمدي
الزواعقة الشحاتين محروقين من العويران يوم فضحهم على الملأ بأنهم سارقين ٥٠ بطولة فريق لص للبطولات والالقاب مافي إلا اسرق حتى تصبح بطل خنفشاري ههههه
ابوفهد الحبلاني العنزي
الله يشفيه ويشفي مرضي المسلمين

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