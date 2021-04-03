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شاهد..  نزهة برية للأمير الوليد بن طلال وسط الصحراء و"جلسة الغروب"

Time منذ 12 دقيقة
Views 1467
شاهد..  نزهة برية للأمير الوليد بن طلال وسط الصحراء و"جلسة الغروب"

الرياض (صدى):
أظهر مقطع فيديو، نزهة برية يقوم بها الأمير الوليد بن طلال، وتسمى "جلسة الغروب"، لمشاهدة الإبل ومشهد الغروب، والتي يقوم بعدها بالتمشية على الرمال الذهبية.

 

وأوضح موثق الفيديو ذيب العتيبي أن الأمير يحافظ باستمرار على جلسة الغروب المسائية، في مخيم خاص بالأمير على طريق النفود بالرياض، ومعه عدد من المرافقين، من أجل المتعة والاستجمام وسط الرمال، إضافة إلى ممارسة رياضة المشي.

وأوضح أن الأمير يحب رياضة المشي كثيرا، لافتا إلى أن اسم "جلسة الغروب" هو الاسم المحبب لسمو الأمير لوصف هذه النزهة البرية.

الأمير الوليد بن طلال
نزهة برية
طريق النفود

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أحدث التعليقات

ابوفهد الحبلاني العنزي
الله يشفيه ويشفي مرضي المسلمين
عمر
السر وراء كل حدا عظيم؟ ورق تواليت المعقم". وش قصدكم شكللللك لكككلك خمسة باليد واحد هههههههههه
محمد الدوسري
أنشهد يابو ناصر تافهه ههههههههههههههههههههه السر وراء كل حدا عظيم ركز في كلمة حدا ڜووووو هيك مابيصير ياخي ايش دعوه هازا مايصير يالنششمي
مسفر الغامدي
الله يالدنيا
مسفر الغامدي
الله يالدنيا

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