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الفراج يستعيد ذكريات الأمير عبدالرحمن بن مساعد مع الهلال

Time منذ 23 دقيقة
Views 1469
الفراج يستعيد ذكريات الأمير عبدالرحمن بن مساعد مع الهلال

نواف السالم (صدى):
رد رئيس نادي الهلال الأسبق الأمير عبدالرحمن بن مساعد، على الإعلامي الرياضي وليد الفراج، بعدما استعاد ذكرياته ودوره في إنقاذ النادي من السقوط في أزمة مالية.

وكان الفراج قد كتب قائلا "لن ينسى تاريخ الهلال انه عندما كانت بعض الجماهير تعترض وتضغط لمزيد من التعاقدات في 2012-2015 كان الرئيس يرفض حتى لا يسجل في تاريخ النادي انه قد سقط في ازمة مالية عنيفة مثلما حدث في اندية سعودية كبيرة عبدالرحمن بن مساعد كان عنده بعد نظر في ازمة الديون التي هزت كيانات لفترة طويلة".

وقال الفراج : " شكرًا يا ابو بدر الله يحفظك..حين طلب مني الإستقالة كان هناك التزامات على النادي بحوالي ال80 مليون ولكن كان هناك عرض لتياقو نيفيز ب 6 مليون يورو ".

وأضاف : " كانت جميع عقود اللاعبين السعوديين مجددة لــ4 سنوات على الأقل وهذا يعدمن الأصول المالية فبيع عقود اللاعبين جزء من مصادر دخل النادي ".

الهلال
الأمير عبدالرحمن بن مساعد
الفراج

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أحدث التعليقات

ابوفهد الحبلاني العنزي
الله يشفيه ويشفي مرضي المسلمين
عمر
السر وراء كل حدا عظيم؟ ورق تواليت المعقم". وش قصدكم شكللللك لكككلك خمسة باليد واحد هههههههههه
محمد الدوسري
أنشهد يابو ناصر تافهه ههههههههههههههههههههه السر وراء كل حدا عظيم ركز في كلمة حدا ڜووووو هيك مابيصير ياخي ايش دعوه هازا مايصير يالنششمي
مسفر الغامدي
الله يالدنيا
مسفر الغامدي
الله يالدنيا

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