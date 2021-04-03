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الأهلي المصري يتأهل إلى ربع نهائي أبطال إفريقيا للمرة السادسة على التوالي

Time منذ 57 دقيقة
Views 1473
الأهلي المصري يتأهل إلى ربع نهائي أبطال إفريقيا للمرة السادسة على التوالي

وكالات (صدى):
تأهل الأهلي المصري إلى دور الـ8 في دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، بعد تعادله أمام مضيفه المريخ السوداني 2-2، السبت، في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من المجموعة الأولى بالبطولة.

وسجل المريخ هدف عن طريق رمضان عجب في الدقيقة 26، حيث أضاف سيف تيري الهدف الثاني في الدقيقة 36، قبل أن يسجل بدر بانون هدف الأهلي الأول في الدقيقة 81 من ركلة جزاء.

وأضاف ياسر إبراهيم هدف التعادل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع الأهلي رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الثاني، في حين رفع المريخ رصيده إلى نقطتين في المركز الرابع الأخير.

الأهلي
المريخ
دوري أبطال إفريقيا
ربع نهائي أبطال إفريقيا

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أحدث التعليقات

ابوفهد الحبلاني العنزي
الله يشفيه ويشفي مرضي المسلمين
عمر
السر وراء كل حدا عظيم؟ ورق تواليت المعقم". وش قصدكم شكللللك لكككلك خمسة باليد واحد هههههههههه
محمد الدوسري
أنشهد يابو ناصر تافهه ههههههههههههههههههههه السر وراء كل حدا عظيم ركز في كلمة حدا ڜووووو هيك مابيصير ياخي ايش دعوه هازا مايصير يالنششمي
مسفر الغامدي
الله يالدنيا
مسفر الغامدي
الله يالدنيا

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