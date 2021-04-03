الأهلي المصري يتأهل إلى ربع نهائي أبطال إفريقيا للمرة السادسة على التوالي

وكالات (صدى):
تأهل الأهلي المصري إلى دور الـ8 في دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، بعد تعادله أمام مضيفه المريخ السوداني 2-2، السبت، في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من المجموعة الأولى بالبطولة.
وسجل المريخ هدف عن طريق رمضان عجب في الدقيقة 26، حيث أضاف سيف تيري الهدف الثاني في الدقيقة 36، قبل أن يسجل بدر بانون هدف الأهلي الأول في الدقيقة 81 من ركلة جزاء.
وأضاف ياسر إبراهيم هدف التعادل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.
ورفع الأهلي رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الثاني، في حين رفع المريخ رصيده إلى نقطتين في المركز الرابع الأخير.