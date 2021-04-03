الأعداد السابقة للصحيفة

محترف الشباب أصبح نجما تلفزيونيا في المملكة

Time منذ 24 دقيقة
Views 1451
محترف الشباب أصبح نجما تلفزيونيا في المملكة

نواف السالم (صدى):
أصبح اللاعب الأرجنتيني إيفر بانيغا محترف الشباب الحالي يتمتع بنجومية وشعبية كبيرة في المملكة، حيث أنه يعيش في المملكة كنجم على أرض الملعب وخارجه أيضًا.

وبات إيفر بانيغا نجمًا تلفزيونيًّا حقيقيًّا، بعد أن قام ببطولة إعلان لسلسلة مطاعم، بحسب صحيفة estadiodeportivo الناطقة باللغة الإسبانية.

 

ويعتبر لاعب إشبيلية السابق هو نجم فريق الشباب، صاحب المركز الثاني في الدوري السعودي بفارق ثلاث نقاط فقط عن المتصدر الهلال.

 

وسجل بانيغا منذ مغادرة نادي إشبيلية نهاية العام الماضي خمسة أهداف وست تمريرات حاسمة في 23 مباراة، وهو لاعب خط الوسط الأبرز في الدوري السعودي؛ حيث يقدم أداء متميزًا في عمر 32 عامًا جعله أحد أفضل نجوم الدوريات العربية.

الشباب
إيفر بانيغا

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لعنة الله عليه وعلى كل مجرم .. آمين ..
فهد
اخت اميره خالد لو تبطلين النسخ واللصق للاخبار يكون احسن حاولي انك تعدلين بخبرك وتدققين فيه حتي لو نسخ ولصق قبل الارسال عشان ماتطلعين بصوره بايخه وبالنهايه انتي تمثلين صحيفه صدى
ابو محمد 😎 ✍️
اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
باالفعل تجمعات النوادي والإستراحات والمقاهي النعفنه ومايسمونها الترفيه والسياحه هي سبب المصايب وجلَّابة الإمراض وعدم انقطاع كورونا وازدياد ضحاياها .. .. نرجوا منع هاالتفاهات منعاً قطعياً ، لأجل صحة المجتمع ,,
هيمو~☃️
لايجوز أن يتزوج الرجل المرأة غير مسلمة والعكس كذلك، فالأفضل أن يكونوا على دين واحد فقط .

أخر الأخبار

حقيقة فيديو " مجسم لمدينة نيوم "
حقيقة فيديو " مجسم لمدينة نيوم "
Time منذ 6 دقائق Views 1245
تدمير زورق مفخخ مسير عن بعد تابع للحوثيين بالصليف
تدمير زورق مفخخ مسير عن بعد تابع للحوثيين بالصليف
Time منذ 18 دقيقة Views 1327
محترف الشباب أصبح نجما تلفزيونيا في المملكة
محترف الشباب أصبح نجما تلفزيونيا في المملكة
Time منذ 24 دقيقة Views 1455
العثور على عملات عربية عمرها أكثر من 3 قرون
العثور على عملات عربية عمرها أكثر من 3 قرون
Time منذ 35 دقيقة Views 293
زوجها خانه وصادته
زوجها خانه وصادته
Time منذ 37 دقيقة Views 364
شافت الموت قدامها
شافت الموت قدامها
Time منذ 37 دقيقة Views 343
رجل في موقف لا يحسد عليه امام زوجته
رجل في موقف لا يحسد عليه امام زوجته
Time منذ 38 دقيقة Views 309
شاهد.. غادة عبدالرازق تثير الجدل بإطلالة مختلفة في أحدث ظهور لها 
شاهد.. غادة عبدالرازق تثير الجدل بإطلالة مختلفة في أحدث ظهور لها 
Time منذ 45 دقيقة Views 403
سبب إيقاف العروض الترفيهية لنافورة منتزه ‎الردف التفاعلية
سبب إيقاف العروض الترفيهية لنافورة منتزه ‎الردف التفاعلية
Time منذ 52 دقيقة Views 1791
استمرار نشاط الرياح السطحية على 3 مناطق
استمرار نشاط الرياح السطحية على 3 مناطق
Time منذ 53 دقيقة Views 1512