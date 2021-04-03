محترف الشباب أصبح نجما تلفزيونيا في المملكة

نواف السالم (صدى):
أصبح اللاعب الأرجنتيني إيفر بانيغا محترف الشباب الحالي يتمتع بنجومية وشعبية كبيرة في المملكة، حيث أنه يعيش في المملكة كنجم على أرض الملعب وخارجه أيضًا.
وبات إيفر بانيغا نجمًا تلفزيونيًّا حقيقيًّا، بعد أن قام ببطولة إعلان لسلسلة مطاعم، بحسب صحيفة estadiodeportivo الناطقة باللغة الإسبانية.
ويعتبر لاعب إشبيلية السابق هو نجم فريق الشباب، صاحب المركز الثاني في الدوري السعودي بفارق ثلاث نقاط فقط عن المتصدر الهلال.
وسجل بانيغا منذ مغادرة نادي إشبيلية نهاية العام الماضي خمسة أهداف وست تمريرات حاسمة في 23 مباراة، وهو لاعب خط الوسط الأبرز في الدوري السعودي؛ حيث يقدم أداء متميزًا في عمر 32 عامًا جعله أحد أفضل نجوم الدوريات العربية.