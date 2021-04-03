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أمير جازان يوجِّه بمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والحد من التجمعات

Time منذ ساعة
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أمير جازان يوجِّه بمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والحد من التجمعات

جازان (صدى):
وجّه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، بمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد، مؤكداً حرصه وسمو نائبه على متابعة كل ما يسهم في الحد من التجمعات وتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية، و"البروتوكولات" الصحية بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمنطقة.

وحث سموه أبناء المنطقة والمقيمين بها على المبادرة لأخذ اللقاحات التي وفرتها الجهات الصحية وفقا لتوجيهات القيادة الحكيمة -حفظها الله- حرصا منها على صحة المواطنين والمقيمين في هذا الوطن الغالي.

وشدد سمو أمير منطقة جازان ضرورة التزام منسوبي جميع الجهات الحكومية بالمنطقة، بالتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية خلال الحضور إلى مقار العمل والتقيد التام بارتداء الكمامة وقياس الحرارة والتباعد الجسدي وعدم المصافحة وتعقيم اليدين ، حفاظاً على سلامة الجميع.

كما وجّه سمو أمير منطقة جازان أمانة المنطقة والبلديات التابعة لها وفرع التجارة والشؤون الإسلامية والسياحة واللجان الرقابية بضرورة متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والتشديد على تطبيق "توكلنا" وقياس الحرارة وباركود التجمعات لتحديد أعداد الموجودين ، والتقيد بالتعليمات الصحية في الأماكن العامة والمقرات الحكومية والمجمعات التجارية والأسواق والمطاعم مع قرب شهر رمضان المبارك ، للحد من التجمعات وفقا للطاقة الاستيعابية للمنشآت والمجمعات والأسواق، وتطبيق الأنظمة على غير الملتزمين والمخالفين، والرفع بشكل مستمر ودوري عن الجهود التي تتم لتطبيق الإجراءات، سائلاً المولى -عز وجل- أن يديم الصحة والعافية على الجميع وأن يحفظ البلاد من كل سوء ومكروه.

جازان
الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز
الإجراءات الاحترازية
تطبيق توكلنا

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لعنة الله عليه وعلى كل مجرم .. آمين ..
فهد
اخت اميره خالد لو تبطلين النسخ واللصق للاخبار يكون احسن حاولي انك تعدلين بخبرك وتدققين فيه حتي لو نسخ ولصق قبل الارسال عشان ماتطلعين بصوره بايخه وبالنهايه انتي تمثلين صحيفه صدى
ابو محمد 😎 ✍️
اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
باالفعل تجمعات النوادي والإستراحات والمقاهي النعفنه ومايسمونها الترفيه والسياحه هي سبب المصايب وجلَّابة الإمراض وعدم انقطاع كورونا وازدياد ضحاياها .. .. نرجوا منع هاالتفاهات منعاً قطعياً ، لأجل صحة المجتمع ,,
هيمو~☃️
لايجوز أن يتزوج الرجل المرأة غير مسلمة والعكس كذلك، فالأفضل أن يكونوا على دين واحد فقط .

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