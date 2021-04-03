الأعداد السابقة للصحيفة

وست بروميتش يفوز على تشيلسي بخماسية

Time منذ ساعة
Views 1607
وست بروميتش يفوز على تشيلسي بخماسية

وكالات (صدى):
فاز وست بروميتش ألبيون على مضيفه تشيلسي وتغلب عليه في عقر داره 5-2، السبت، في افتتاح الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وافتتح كريستيان بوليسيتش التسجيل لتشيلسي في الدقيقة 17 ثم سجل وست بروميتش هدفين عن طريق ماثيو بيريرا في الثواني الأخيرة من الشوط الأول.

وسجل كالوم روبينسون ومباي دياني الهدفين الثالث والرابع لوست بروميتش في الدقيقتين 63 و68 ثم رد تشلسي بهدف للاعب ماسون مونت في الدقيقة 71 .

وأضاف كالوم روبينسون الهدف الثاني له والخامس لويست بروميتش، في الثواني الأخيرة من زمن المباراة.

ورفع وست بروميتش ألبيون رصيده بذلك إلى 21 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير، في حين تجمد رصيد تشلسي عند 51 نقطة في المركز الرابع.

 

تشلسي
الدوري الإنجليزي
وست بروميتش

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لعنة الله عليه وعلى كل مجرم .. آمين ..
فهد
اخت اميره خالد لو تبطلين النسخ واللصق للاخبار يكون احسن حاولي انك تعدلين بخبرك وتدققين فيه حتي لو نسخ ولصق قبل الارسال عشان ماتطلعين بصوره بايخه وبالنهايه انتي تمثلين صحيفه صدى
ابو محمد 😎 ✍️
اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
باالفعل تجمعات النوادي والإستراحات والمقاهي النعفنه ومايسمونها الترفيه والسياحه هي سبب المصايب وجلَّابة الإمراض وعدم انقطاع كورونا وازدياد ضحاياها .. .. نرجوا منع هاالتفاهات منعاً قطعياً ، لأجل صحة المجتمع ,,
هيمو~☃️
لايجوز أن يتزوج الرجل المرأة غير مسلمة والعكس كذلك، فالأفضل أن يكونوا على دين واحد فقط .

أخر الأخبار

حقيقة فيديو " مجسم لمدينة نيوم "
حقيقة فيديو " مجسم لمدينة نيوم "
Time منذ 6 دقائق Views 1227
تدمير زورق مفخخ مسير عن بعد تابع للحوثيين بالصليف
تدمير زورق مفخخ مسير عن بعد تابع للحوثيين بالصليف
Time منذ 18 دقيقة Views 1324
محترف الشباب أصبح نجما تلفزيونيا في المملكة
محترف الشباب أصبح نجما تلفزيونيا في المملكة
Time منذ 23 دقيقة Views 1451
العثور على عملات عربية عمرها أكثر من 3 قرون
العثور على عملات عربية عمرها أكثر من 3 قرون
Time منذ 34 دقيقة Views 293
زوجها خانه وصادته
زوجها خانه وصادته
Time منذ 37 دقيقة Views 364
شافت الموت قدامها
شافت الموت قدامها
Time منذ 37 دقيقة Views 339
رجل في موقف لا يحسد عليه امام زوجته
رجل في موقف لا يحسد عليه امام زوجته
Time منذ 37 دقيقة Views 309
شاهد.. غادة عبدالرازق تثير الجدل بإطلالة مختلفة في أحدث ظهور لها 
شاهد.. غادة عبدالرازق تثير الجدل بإطلالة مختلفة في أحدث ظهور لها 
Time منذ 44 دقيقة Views 403
سبب إيقاف العروض الترفيهية لنافورة منتزه ‎الردف التفاعلية
سبب إيقاف العروض الترفيهية لنافورة منتزه ‎الردف التفاعلية
Time منذ 51 دقيقة Views 1787
استمرار نشاط الرياح السطحية على 3 مناطق
استمرار نشاط الرياح السطحية على 3 مناطق
Time منذ 53 دقيقة Views 1509