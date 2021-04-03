وست بروميتش يفوز على تشيلسي بخماسية

وكالات (صدى):
فاز وست بروميتش ألبيون على مضيفه تشيلسي وتغلب عليه في عقر داره 5-2، السبت، في افتتاح الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وافتتح كريستيان بوليسيتش التسجيل لتشيلسي في الدقيقة 17 ثم سجل وست بروميتش هدفين عن طريق ماثيو بيريرا في الثواني الأخيرة من الشوط الأول.
وسجل كالوم روبينسون ومباي دياني الهدفين الثالث والرابع لوست بروميتش في الدقيقتين 63 و68 ثم رد تشلسي بهدف للاعب ماسون مونت في الدقيقة 71 .
وأضاف كالوم روبينسون الهدف الثاني له والخامس لويست بروميتش، في الثواني الأخيرة من زمن المباراة.
ورفع وست بروميتش ألبيون رصيده بذلك إلى 21 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير، في حين تجمد رصيد تشلسي عند 51 نقطة في المركز الرابع.