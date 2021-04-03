شاهد.. أخصائي تغذية يوضح العادات الخاطئة المؤدية إلى السمنة في رمضان

علي القحطاني (صدى):
كشف نبيه الكيالي أخصائي التغذية الرياضية، عن العادات الخاطئة التي تؤدي إلى السمنة في شهر رمضان.
وقال نبيه الكيالي خلال حواره مع برنامج "في أسبوع":"تناول الحلويات بعد وجبة الفطور، أو تناول التمر الذي يحتوي على سعرات حرارية عالية، أو العصير وقمر الدين، والتمر الهندي والتوت".
ونصح:" يجب تناول تمرة أو تمرتين ثم نبدأ بعدها بالفطور الصحي"، مشددا على تقليل الدهون في الطعام للحصول على غذاء صحي متكامل.
وتابع:"الرياضة مهمة جدا في رمضان وخاصة أن الصيام يساعد في خسارة دهون بكمية كبيرة وتقليل الالتهابات وتخفيف الحمل عن الجهاز الهضمي".