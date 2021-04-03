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شاهد.. أخصائي تغذية يوضح العادات الخاطئة المؤدية إلى السمنة في رمضان

Time منذ ساعة
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شاهد.. أخصائي تغذية يوضح العادات الخاطئة المؤدية إلى السمنة في رمضان

علي القحطاني (صدى):
كشف نبيه الكيالي أخصائي التغذية الرياضية، عن العادات الخاطئة التي تؤدي إلى السمنة في شهر رمضان.

وقال نبيه الكيالي خلال حواره مع برنامج "في أسبوع":"تناول الحلويات بعد وجبة الفطور، أو تناول التمر الذي يحتوي على سعرات حرارية عالية، أو العصير وقمر الدين، والتمر الهندي والتوت".

ونصح:" يجب تناول تمرة أو تمرتين ثم نبدأ بعدها بالفطور الصحي"، مشددا على تقليل الدهون في الطعام للحصول على غذاء صحي متكامل.

 

وتابع:"الرياضة مهمة جدا في رمضان وخاصة أن الصيام يساعد في خسارة دهون بكمية كبيرة وتقليل الالتهابات وتخفيف الحمل عن الجهاز الهضمي".

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لعنة الله عليه وعلى كل مجرم .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
باالفعل تجمعات النوادي والإستراحات والمقاهي النعفنه ومايسمونها الترفيه والسياحه هي سبب المصايب وجلَّابة الإمراض وعدم انقطاع كورونا وازدياد ضحاياها .. .. نرجوا منع هاالتفاهات منعاً قطعياً ، لأجل صحة المجتمع ,,
هيمو~☃️
لايجوز أن يتزوج الرجل المرأة غير مسلمة والعكس كذلك، فالأفضل أن يكونوا على دين واحد فقط .
هيمو~☃️
لازم تنتبه لخطواتك 👣🕳 لاتجعل الشيطان يتحكم بك مثل الدمية
هيمو~☃️
الله لايحرمك الأجر والثواب العظيم في الدنيا والآخرة يبيبي انشهد انك كفوء ونعم فيك

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