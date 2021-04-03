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شاهد.. الحديثي يكشف عن طرق وآليات مواجهة ظاهرة التسول في شهر رمضان

Time منذ 18 دقيقة
Views 1302
شاهد.. الحديثي يكشف عن طرق وآليات مواجهة ظاهرة التسول في شهر رمضان

الرياض (صدى):
كشف المهندس أحمد الحديثي وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المساعد للتوجيه الاجتماعي، عن طرق وآليات مواجهة ظاهرة التسول في شهر رمضان.

وقال أحمد الحديثي خلال لقاء مع برنامج "في أسبوع":" تشكيل حملات موجهة للمتسولين من أجل القبض عليهم ومعالجة كل فئة من هذه الفئات حسب نوعها سواء كانوا مخالفين في نظام الإقامة أو غيره".

 

وأشار:"التعامل مع السعوديين  الممتهنيين الذين تكرر تسجيل بياناتهم في التسول ومن يتم فعليا وجود حاجة له من خلال دراسة الحالة الاجتماعية له وإدراجه في أنظمة الضمان الاجتماعي والدعم الموجه من خلال قنوات الدعم من خلال البرامج المدعومة والجمعيات الخيرية التي تقدم مثل هذه الدعوم".

 

ظاهرة التسول
شهر رمضان
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
المهندس أحمد الحديثي

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أحدث التعليقات

كأس الدهاق 彡
العريني قاضي ينتمي لحزب الفتح اللعين وهو حزب ملعون موالي للولي السخيف القابع في خرائب ومزابل طهران اللعينة ، حزب الفتح عميل للمجرم الخرى ميني ، وللأسف هذا المجرم يحاكم اسود القادسية الثانية
abdul
ايران وقّعت اتفاقيات مع ايران ، وبموجبه ستشتري الصين نصف احتياجاتها البترولية اليومية تقريبا من ايران ولمدة ١٥ سنة. فعلى ادارة الحجو باعدن تقديم بعض التنازلات واسترضاء الادارة الايرانية كي لا تميل الاخيرة كل الميل تجاه بيجين وتخرج امركا من المولد بلا حمّص.
كأس الدهاق 彡
خليك في المطبخ وخلي الطارة لأهلها
ابو فهد
قصدك نسئل مطرود اسيا هعههععع الاسيوية طرده قويه والسوبريه دقمه قويه ابو ٣ هههه
عبدالله محمد الشهري
شكل الكذب عندكم له طعم خاص وخاصة عندما تكتبون شيء من الاوهام والخزعبلات عن النصر. قواكم الله ولكن لاتحاولون تلعبون مع النصر بمثل هذه الترهات

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