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حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد على المملكة

Time منذ 38 دقيقة
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حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد على المملكة

الرياض (صدى):
أصدر المركز الوطني للأرصاد، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد، على المملكة.

 

ومن المتوقع أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض يمتد تأثيرها إلى منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، كذلك أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة وتشمل الأجزاء الساحلية منها، كما تكون السماء غائمة جزئيا على شرق ووسط المملكة والمرتفعات الجنوبية الغربية قد تتخللها سحب رعدية ممطرة.

وأوضح التقرير أن مكة المكرمة ستشهد أعلى درجة حرارة نهارًا وتبلغ 37 درجة مئوية، في حين ستشهد طريف أقل درجة حرارة وهي 22 مئوية.

 

وأشار التقرير إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-40كم/ساعة تصل إلى 55كم/ساعة على الجزء الأوسط، بينما ارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى أكثر من مترين ونصف على الجزء الأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

فيما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20-50كم / ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

المملكة
الطقس
الأحد
المركز الوطني للأرصاد

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أحدث التعليقات

كأس الدهاق 彡
العريني قاضي ينتمي لحزب الفتح اللعين وهو حزب ملعون موالي للولي السخيف القابع في خرائب ومزابل طهران اللعينة ، حزب الفتح عميل للمجرم الخرى ميني ، وللأسف هذا المجرم يحاكم اسود القادسية الثانية
abdul
ايران وقّعت اتفاقيات مع ايران ، وبموجبه ستشتري الصين نصف احتياجاتها البترولية اليومية تقريبا من ايران ولمدة ١٥ سنة. فعلى ادارة الحجو باعدن تقديم بعض التنازلات واسترضاء الادارة الايرانية كي لا تميل الاخيرة كل الميل تجاه بيجين وتخرج امركا من المولد بلا حمّص.
كأس الدهاق 彡
خليك في المطبخ وخلي الطارة لأهلها
ابو فهد
قصدك نسئل مطرود اسيا هعههععع الاسيوية طرده قويه والسوبريه دقمه قويه ابو ٣ هههه
عبدالله محمد الشهري
شكل الكذب عندكم له طعم خاص وخاصة عندما تكتبون شيء من الاوهام والخزعبلات عن النصر. قواكم الله ولكن لاتحاولون تلعبون مع النصر بمثل هذه الترهات

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