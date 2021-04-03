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بالفيديو..استشاري يوضح تأثير الصيام على مصاب كورونا في شهر رمضان

Time منذ 13 دقيقة
Views 1289
بالفيديو..استشاري يوضح تأثير الصيام على مصاب كورونا في شهر رمضان

الرياض (صدى):
أوضح الدكتور نزار باهبري استشاري الأمراض المعدية، تأثير الصيام في شهر رمضان المبارك على تحليل الـ PCR، الخاص بفيروس كورونا.

وقال الدكتور خلال لقناة " إم بي سي " إن الإصابة بكورونا لا يمكن تأكيدها إلا عن طريق المسحة، مشيرًا إلى أن الصيام لا يؤثر على تحليل الـ pcr.

ونصح الاستشاري المصابين بكرورنا بعدم الصيام في رمضان لأنه يؤدي إلى مضاعفات، حيث أن الجفاف سيرفع من درجة حرارة الجسم.

وأشار إلى أن الرياضة والتأكد من نسبة فيتامين د يساعد على مكافحة أعراض كرورنا، حيث أن هناك أشخاص يعانون من الأعراض لمدة أشهر.

رمضان
الصيام
نزار باهبري

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أحدث التعليقات

كأس الدهاق 彡
العريني قاضي ينتمي لحزب الفتح اللعين وهو حزب ملعون موالي للولي السخيف القابع في خرائب ومزابل طهران اللعينة ، حزب الفتح عميل للمجرم الخرى ميني ، وللأسف هذا المجرم يحاكم اسود القادسية الثانية
abdul
ايران وقّعت اتفاقيات مع ايران ، وبموجبه ستشتري الصين نصف احتياجاتها البترولية اليومية تقريبا من ايران ولمدة ١٥ سنة. فعلى ادارة الحجو باعدن تقديم بعض التنازلات واسترضاء الادارة الايرانية كي لا تميل الاخيرة كل الميل تجاه بيجين وتخرج امركا من المولد بلا حمّص.
كأس الدهاق 彡
خليك في المطبخ وخلي الطارة لأهلها
ابو فهد
قصدك نسئل مطرود اسيا هعههععع الاسيوية طرده قويه والسوبريه دقمه قويه ابو ٣ هههه
عبدالله محمد الشهري
شكل الكذب عندكم له طعم خاص وخاصة عندما تكتبون شيء من الاوهام والخزعبلات عن النصر. قواكم الله ولكن لاتحاولون تلعبون مع النصر بمثل هذه الترهات

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