بالفيديو.. الحياة الفطرية تتفاعل مع بلاغ بوجود سلحفاة تعاني من مشكلة في الغطس

الرياض (صدى):
تفاعل المركز الوطني للحياة الفطرية مع بلاغ من شركة البحر الأحمر من وجود سلحفاة تعاني من مشكلة في الغطس، وتقوم بمعالجتها .
وقال المركز :"تفعيلًا للتوجهات الوطنية حول أهمية تظافر الجهود بين الجهات الحكومية والخاصة لحماية الحياة الفطرية تلقى المركز الوطني لتنمية الحياةالفطرية بلاغًا من شركة البحر الاحمر عن سلحفاة تعاني من مشكلة في الغطس وقد تم نقلها بالتعاون مع كاوست إلى فقية أكواريوم لمعالجتها وإعادتها إلى البحر ".
وأضاف المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية:"كل الشكر والتقدير لشركائنا في إنقاذ السلحفاة البحرية المهددة بالإنقراض (شركة البحر الأحمر للتطوير، جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية ، فقيه أكواريوم)".