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الأهلي يقترب من التعاقد مع "أمرابط" بعد رحيله عن النصر 

Time منذ 42 دقيقة
Views 1972
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الأهلي يقترب من التعاقد مع "أمرابط" بعد رحيله عن النصر 

ماجد محمد (صدى):
اقترب نجم النصر اللاعب المغربي نور الدين أمرابط، البالغ من العمر 34 سنة، من الرحيل عن النادي، وجاء ذلك بالتزامن مع وصول مجلس الإدارة الجديد، برئاسة مسلي آل معمر.

وأشارت تقارير صحفية، إلى أن إدارة النصر ليس لديها رغبة لتجديد عقد "أمرابط"، الذي ينتهي في 30 يونيو القادم، بالرغم من رغبة اللاعب القوية، في البقاء مع الفريق، والتجديد لسنوات قادمة.

وتلقى "أمرابط" العديد من العروض الضخمة من أندية سعودية وخليجية، كما أشارت التسريبات إلى أن الفريقين السعوديين؛ هما: "الأهلي والوحدة".

ووفقا التسريبات فإن إدارة الأهلي، جددت رغبتها في التعاقد مع أمرابط، خاصة أنه سيكون "مجانًا"، ولن تتحمل سوى رواتبه الشهرية فقط.

الأهلي
نور الدين أمرابط

التعليقات

عبدالله محمد الشهري
عبدالله محمد الشهري عدد التعليقات : 198
منذ 36 دقيقة
شكل الكذب عندكم له طعم خاص وخاصة عندما تكتبون شيء من الاوهام والخزعبلات عن النصر.
قواكم الله ولكن لاتحاولون تلعبون مع النصر بمثل هذه الترهات

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أحدث التعليقات

كأس الدهاق 彡
العريني قاضي ينتمي لحزب الفتح اللعين وهو حزب ملعون موالي للولي السخيف القابع في خرائب ومزابل طهران اللعينة ، حزب الفتح عميل للمجرم الخرى ميني ، وللأسف هذا المجرم يحاكم اسود القادسية الثانية
abdul
ايران وقّعت اتفاقيات مع ايران ، وبموجبه ستشتري الصين نصف احتياجاتها البترولية اليومية تقريبا من ايران ولمدة ١٥ سنة. فعلى ادارة الحجو باعدن تقديم بعض التنازلات واسترضاء الادارة الايرانية كي لا تميل الاخيرة كل الميل تجاه بيجين وتخرج امركا من المولد بلا حمّص.
كأس الدهاق 彡
خليك في المطبخ وخلي الطارة لأهلها
ابو فهد
قصدك نسئل مطرود اسيا هعههععع الاسيوية طرده قويه والسوبريه دقمه قويه ابو ٣ هههه
عبدالله محمد الشهري
شكل الكذب عندكم له طعم خاص وخاصة عندما تكتبون شيء من الاوهام والخزعبلات عن النصر. قواكم الله ولكن لاتحاولون تلعبون مع النصر بمثل هذه الترهات

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