الأهلي يقترب من التعاقد مع "أمرابط" بعد رحيله عن النصر 

ماجد محمد (صدى):
اقترب نجم النصر اللاعب المغربي نور الدين أمرابط، البالغ من العمر 34 سنة، من الرحيل عن النادي، وجاء ذلك بالتزامن مع وصول مجلس الإدارة الجديد، برئاسة مسلي آل معمر.
وأشارت تقارير صحفية، إلى أن إدارة النصر ليس لديها رغبة لتجديد عقد "أمرابط"، الذي ينتهي في 30 يونيو القادم، بالرغم من رغبة اللاعب القوية، في البقاء مع الفريق، والتجديد لسنوات قادمة.
وتلقى "أمرابط" العديد من العروض الضخمة من أندية سعودية وخليجية، كما أشارت التسريبات إلى أن الفريقين السعوديين؛ هما: "الأهلي والوحدة".
ووفقا التسريبات فإن إدارة الأهلي، جددت رغبتها في التعاقد مع أمرابط، خاصة أنه سيكون "مجانًا"، ولن تتحمل سوى رواتبه الشهرية فقط.