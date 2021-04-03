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بالفيديو.. قصة أول شاب سعودي وعربي من فئة «طيف التوحد» يحصل على البكالوريوس

Time منذ 58 دقيقة
Views 1718
بالفيديو.. قصة أول شاب سعودي وعربي من فئة «طيف التوحد» يحصل على البكالوريوس

الرياض (صدى):
كشف الشاب أحمد المكينزي، عن قصة حياته والقيام بجميع مهامه في المجتمع رغم إصابته باضطراب طيف التوحد، ليصبح أول سعودي وعربي مصاب بالمرض يحصل على درجة البكالوريوس.

ومن جانبه، أوضح والد الشاب خلال تقرير لقناة "الإخبارية"، إن ابنه يتعامل بشكل طبيعي، فهو يذهب للمسجد وصالون الحلاقة والمكتب بمفرده كأي شاب؛ حيث عُين موظفًا في إحدى مدارس المملكة، ويرى مديره أنه من أفضل الموظفين لديه، لافتًا إلى تفرده في الحصول على الدرجة العلمية من جامعة الملك سعود.

وقال الشاب أحمد المكينزي، أن طبيعة يومه في العمل، تبدأ بأنه يأتي بسيارة أجرة أو بصحبة والده إلى المدرسة، ليمارس عمله في كتابة الخطابات وتنظيم الجداول، ويتعامل مع برامج الإنترنت والحاسب الآلي.

وأفادت مؤسسة الجمعية السعودية للتوحد، الأميرة سميرة بنت عبدالله الفيصل، أن عائلة أحمد لم تتوقع قبوله في جامعة، وواجهوا بعض الصعوبات في البداية في تكيف أحمد مع البقاء في الجامعة بمفرده، حتى أكمل دراسته الجامعية.

المملكة
البكالوريوس
طيف التوحد

التعليقات

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أحدث التعليقات

خالد
الله لايوفقكم ياشركة النهب ..... ذبحتونا بالفواتير ...... حسبي الله عليكم وراح نأخذها من عيونكم عند رب العالمين
ع. س. ع
قطعت عهد والا ما قطعت،،، الآسيوية صعبة قوية،،، الآسيوية مستحيلة عصية ههههههه
ع. س. ع
ما يدري وشهي اسأل عمك الزعيم وش معناتها اما انت يا نصر،،،، الآسيوية صعبة قوية،،، الآسيوية مستحيلة عصية،، ومن أراد الصياح فالمجال مسموح وانا يطربني صياح الفقراوية 🤪
وطني الحبيب
مستحيل يفوزو ومحمد الهويش هو الحكم
وطني الحبيب
هذا هو الفريق المدلل

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