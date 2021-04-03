أردوغان يتستر على موظف بالرئاسة متهم بحيازة المخدرات

وكالات (صدى):
كشفت تقارير صحافية، اليوم السبت، عن القبض على سائق مكتب كبير مستشاري الرئاسة بتهمة حيازته لـ4 كيلوجرامات من المخدرات، لافتة إلى أن بطل الرواية الرئيسي لهذا الحادث يدعى "بوراك.س" السائق التنفيذي لكبير مستشاري الرئيس أردوغان.
وأوضحت التقارير، أنه تم القبض على بوراك في أغسطس 2019، بتهمة حيازته لـ4 كيلوجرامات من مخدر "سكانك"؛ حيث تم اعتقاله في نهاية التحقيق الذي تم إجراؤه سرًّا.
وأشارت إلى أن هذه العملية الأمنية لم تنعكس في وسائل الإعلام على الإطلاق وقتها، وتم إعطاء تعليمات خاصة بعدم تسريب المعلومات، فيما كان قد تم اعتقال المسؤول السابق بحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، خورشيد أيفات أوغلو، بتهمة تعاطى المخدرات.