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أردوغان يتستر على موظف بالرئاسة متهم بحيازة المخدرات

Time منذ ساعة
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أردوغان يتستر على موظف بالرئاسة متهم بحيازة المخدرات

وكالات (صدى):
كشفت تقارير صحافية، اليوم السبت، عن القبض على سائق مكتب كبير مستشاري الرئاسة بتهمة حيازته لـ4 كيلوجرامات من المخدرات، لافتة إلى أن بطل الرواية الرئيسي لهذا الحادث يدعى "بوراك.س" السائق التنفيذي لكبير مستشاري الرئيس أردوغان.

وأوضحت التقارير، أنه تم القبض على بوراك في أغسطس 2019، بتهمة حيازته لـ4 كيلوجرامات من مخدر "سكانك"؛ حيث تم اعتقاله في نهاية التحقيق الذي تم إجراؤه سرًّا.

وأشارت إلى أن هذه العملية الأمنية لم تنعكس في وسائل الإعلام على الإطلاق وقتها، وتم إعطاء تعليمات خاصة بعدم تسريب المعلومات، فيما كان قد تم اعتقال المسؤول السابق بحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، خورشيد أيفات أوغلو، بتهمة تعاطى المخدرات.

 

مخدرات
تركيا
أردوغان
فضائح أردوغان

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أحدث التعليقات

خالد
الله لايوفقكم ياشركة النهب ..... ذبحتونا بالفواتير ...... حسبي الله عليكم وراح نأخذها من عيونكم عند رب العالمين
ع. س. ع
قطعت عهد والا ما قطعت،،، الآسيوية صعبة قوية،،، الآسيوية مستحيلة عصية ههههههه
ع. س. ع
ما يدري وشهي اسأل عمك الزعيم وش معناتها اما انت يا نصر،،،، الآسيوية صعبة قوية،،، الآسيوية مستحيلة عصية،، ومن أراد الصياح فالمجال مسموح وانا يطربني صياح الفقراوية 🤪
وطني الحبيب
مستحيل يفوزو ومحمد الهويش هو الحكم
وطني الحبيب
هذا هو الفريق المدلل

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