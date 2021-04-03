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إغلاق 13 مسجداً مؤقتاً في 7 مناطق بعد ثبوت حالات إصابة كورونا

Time منذ 52 دقيقة
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إغلاق 13 مسجداً مؤقتاً في 7 مناطق بعد ثبوت حالات إصابة كورونا

الرياض (صدى):
أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم 13 مسجداً مؤقتاً في 7 مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 55 يوماً 454 مسجداً تم فتح 430 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة المصلين.

وبينت الوزارة أن المساجد المغلقة خمسة مساجد في منطقة القصيم ، وثلاث مساجد بمنطقة مكة المكرمة ، ومسجد بمنطقة الرياض ، ومسجد بمنطقة المدينة المنورة ومسجد بمنطقة جازان ومسجد بمنطقة عسير ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية .

وأشارت الوزارة إلى إعادة فتح 14 مسجداً سبعة بمنطقة مكة المكرمة وثلاثة بمنطقة الرياض ومسجد بمنطقة القصيم ومسجد بمنطقة تبوك ومسجد بمنطقة الجوف ومسجد بالمنطقة الشرقية وذلك بعد اكتمال الإجراءات الاحترازية كافة من التعقيم والصيانة.

ودعت الوزارة في ختام بيانها اليومي المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لسلامة وصحة المصلين.

وزارة الشؤون الإسلامية
مساجد
فيروس كورونا

التعليقات

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أحدث التعليقات

خالد
الله لايوفقكم ياشركة النهب ..... ذبحتونا بالفواتير ...... حسبي الله عليكم وراح نأخذها من عيونكم عند رب العالمين
ع. س. ع
قطعت عهد والا ما قطعت،،، الآسيوية صعبة قوية،،، الآسيوية مستحيلة عصية ههههههه
ع. س. ع
ما يدري وشهي اسأل عمك الزعيم وش معناتها اما انت يا نصر،،،، الآسيوية صعبة قوية،،، الآسيوية مستحيلة عصية،، ومن أراد الصياح فالمجال مسموح وانا يطربني صياح الفقراوية 🤪
وطني الحبيب
مستحيل يفوزو ومحمد الهويش هو الحكم
وطني الحبيب
هذا هو الفريق المدلل

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