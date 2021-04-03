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بالفيديو.. خدمة "الأحوال في الخارج" تقدم خدماتها للمواطنين السعوديين في ‎مصر

Time منذ 20 دقيقة
Views 1328
بالفيديو.. خدمة "الأحوال في الخارج" تقدم خدماتها للمواطنين السعوديين في ‎مصر

الرياض (صدى):
تستمر وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، بالتعاون مع وزارة الخارجية، في تقديم خدماتها للمواطنين السعوديين في مصر، وذلك عبر خدمة الأحوال في الخارج.

وبدأ فريق عمل الأحوال المدنية باستقبال المواطنين في سفارة المملكة في مصر ، وتقديم خدمات لإصدار واستبدال وإخراج بدل تالف لبطاقة الهوية الوطنية ، كما تستخرج ببدل مفقود للمقيمين بغرض الدراسة والعمل أو العلاج .

وتهدف الخدمة إلى عدم تعطل مصالح المواطنين جراء انتهاء تاريخ صلاحية بطاقة الهوية الوطنية، وتوفير الوقت والجهد عن طريق تقديم الخدمة في أماكن وجودهم، وعدم تكبدهم عناء السفر إلى المملكة لمراجعة مكاتب الأحوال المدنية.

مصر
المواطنين السعوديين
الأحوال في الخارج

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أحدث التعليقات

Nader
والنعم بمنطقه نجران وأهلها صراحه كرم وحسن ضيافه وهذا أن دل فيدل على تربيتهم وطيب اصلهم
Nader
والنعم بمنطقه نجران وأهلها صراحه كرم وحسن ضيافه وهذا أن دل فيدل على تربيتهم وطيب اصلهم
فيصل
كلكم تتنافسو ن. ع ذبح ومص دم المريض. وتركه مجنون. لا. تفهمني. ان. الطب. النفسي. عندنا. جيد كله. حبوب مخدره شوف غيرها َيا. معالي وسعادة الاستسَشا ري
الوسمي
على اجر واعافيه ان شاء الله طهور
¥ ولد نجد ¥
الله يشفيها

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