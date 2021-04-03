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ملياردير شهير يكشف عن أفضل عملة رقمية

Time منذ 40 دقيقة
Views 1743
ملياردير شهير يكشف عن أفضل عملة رقمية

وكالات (صدى):
قال الملياردير، مارك كوبان، أن العملة المشفرة إيثريوم أفضل من البتكوين مبديا تفاؤلا بشأن مستقبل العملات المشفرة،التي قادته لتحقيق المليارات من الرهان عليها في أواخر التسعينات من القرن الماضي.

وأوضح كوبان، والذي يحتفظ بعملاته الرقمية القليلة التي اشتراها في الأيام الأولى لظهور هذا النوع من العملات: "أقسم محفظتي في العملات المشفرة بواقع 60% بيتكوين، و30% إيثيريوم، و10% لباقي العملات" ،وفقا لـ العربية.

وأضاف كوبان أن العملة المشفرة لطالما كانت بديلاً أفضل من الذهب كمخزن للقيمة، بسبب ندرتها الحسابية، الأمر الذي يدفع سعرها دائماً للصعود، وهو السبب وراء احتفاظي الدائم بها.

وتابع كوبان: "ما غير كل شيء حقاً هو العقود الذكية”، فمع ظهور عملة إيثريوم والتي فتحت المجال لإنشاء ما يعرف بـ [التمويل اللامركزي]، والرموز غير القابلة للاستبدال والمعروفة باسم NFTs، تغيرت اللعبة تماماً، وقال “تشبه الإنترنت إلى حد كبير".

وأشار كوبان إلى قابلية إيثريوم على التكيف بمرور الوقت مع عمليات التحسين التي يقودها المطورون والمبرمجون ، مما يجعل قدراتها كعملة تزداد فاعلية.

ملياردير
مارك كوبان
عملة رقمية

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أحدث التعليقات

Nader
والنعم بمنطقه نجران وأهلها صراحه كرم وحسن ضيافه وهذا أن دل فيدل على تربيتهم وطيب اصلهم
Nader
والنعم بمنطقه نجران وأهلها صراحه كرم وحسن ضيافه وهذا أن دل فيدل على تربيتهم وطيب اصلهم
فيصل
كلكم تتنافسو ن. ع ذبح ومص دم المريض. وتركه مجنون. لا. تفهمني. ان. الطب. النفسي. عندنا. جيد كله. حبوب مخدره شوف غيرها َيا. معالي وسعادة الاستسَشا ري
الوسمي
على اجر واعافيه ان شاء الله طهور
¥ ولد نجد ¥
الله يشفيها

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