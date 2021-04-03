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بالفيديو.. ‏مهندسات يعملن في عدد من المشاريع الصحية بجازان

Time منذ ساعة
Views 1969
بالفيديو.. ‏مهندسات يعملن في عدد من المشاريع الصحية بجازان

جازان (صدى):
أولت المديرية العامة للشؤون الصحية في منطقة جازان، إلى مهندسات في مجال المعمار من بنات الوطن، مهمة تنفيذ بعض المشاريع الصحية التابعة لها.

ومن جانبها، قالت المهندسة المعمارية رندة عبدالعزيز، أنه جرى تكليفها بتنفيذ عدة مشاريع، أهمها مشروع إنشاء الخدمات المُساندة في مستشفى جازان العام وإنشاء عدة مراكز صحية أخرى، مشيرةً إلى أنها تعمل جاهدة لتحقيق أهدافها، وفقًا لتقرير قناة "العربية" .

وأوضحت المهندسة زهراء عرار، إنها تتولى مشروع تطوير صالة المُستفيدين وبيئة العمل في مستشفى صامطة العام، وكذلك مشروع تطوير سكن الممرضات بمستشفى الملك فهد، بينما ذكرت المهندسة فاطمة حكمي، أنه تم تكليفها بتنفيذ مشروع صحي جديد من نوعه في مستشفى إرادة للصحة النفسية بجازان.

جازان
مشاريع صحية
مهندسات

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أحدث التعليقات

Nader
والنعم بمنطقه نجران وأهلها صراحه كرم وحسن ضيافه وهذا أن دل فيدل على تربيتهم وطيب اصلهم
Nader
والنعم بمنطقه نجران وأهلها صراحه كرم وحسن ضيافه وهذا أن دل فيدل على تربيتهم وطيب اصلهم
فيصل
كلكم تتنافسو ن. ع ذبح ومص دم المريض. وتركه مجنون. لا. تفهمني. ان. الطب. النفسي. عندنا. جيد كله. حبوب مخدره شوف غيرها َيا. معالي وسعادة الاستسَشا ري
الوسمي
على اجر واعافيه ان شاء الله طهور
¥ ولد نجد ¥
الله يشفيها

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