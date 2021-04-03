افتتاح أول مكتب لـ العملاق الأمريكي "Vice Media Group" في المملكة

الرياض (صدى):
كشف العملاق الإعلامي الأمريكي "Vice Media Group" عن افتتاح أول مكتب له في السعودية في العاصمة الرياض
وأوضح جيسون ليفي نائب الرئيس للشركة: إن التوسع إلى المملكة أمر طبيعي بالنظر إلى ثقافة الشباب المتفتحة والقوية في ذلك الجزء من العالم، مشيرًا إلى أنهم سيتعاونون مع مجموعة نشر سعودية لإعداد برنامج تدريبي للمبدعين السعوديين.
وتعد شركة "Vice Media Group" من كبريات الشركات الإعلامية حول العالم، وتنتج يوميًّا مئات المقاطع والصور، وتعمل في الإنتاج التلفزيوني والسينمائي، وتساهم في تقديم مئات المحتويات الرقمية والأفكار على التلفزيون وفي الإذاعات والمواقع الإلكترونية، كما أنها تملك 35 مكتبًا حول العالم ستركز أعمالها في السعودية بشكل أكبر على العروض التجارية.