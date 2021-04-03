لاعب الأهلي السابق يُحمل الأمير منصور بن مشعل مسؤولية الديون

نواف السالم (صدى):
طالب محمد السويلم لاعب الأهلي السابق، وزارة الرياضة بالتواصل مع الأمير منصور بن مشعل لكي يقوم بتحمل مسؤولياته تجاه ديون النادي.
وأوضح السويلم في مداخلة مع برنامج «الحصاد الرياضي»،:إنَّ من قام بتحميل الأهلي بكل الأعباء المالية الحالية هو الأمير منصور بن مشعل، لذلك ينبغي على وزارة الرياضة التواصل مع الأمير منصور بن مشعل لكي يتحمل مسؤولية هذه المديونية.
وأكد أنَّ الأهلي هو من يدفع ثمن هذه المديونيات التي تمتد آثارها إلى فريق الكرة والنادي بشكل عام، لافتًا إلى أن الأزمة ستتواصل باستمرار بقاء عبدالإله مؤمنة رئيسًا للنادي الذي لن يرحل، معتبرًا أنّ مؤمنة يمثل مشكلة كبيرة جدًا في الأهلي.