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كويلار : الدوري السعودي جيد جداً وهناك نقص في الرؤية لدى كولومبيا

Time منذ ساعة
Views 2036
كويلار : الدوري السعودي جيد جداً وهناك نقص في الرؤية لدى كولومبيا

ماجد محمد (صدى):
أكد اللاعب الكولومبي جوستافو كويلار نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال على سعادته بالإنضمام إلى صفوف الفريق والإقامة في المملكة .

وقال جوستافو كويلار في لقاء معه على قناة“ESPN” الكولومبية : أعتقد أنني ما زلت في دوري جيد جدًا ، أشعر أنني قادر على تقديم المستوى إذا اتصلوا بي المنتخب الكولومبي .

وأضاف : الدوري السعودي ليس ضعيف هناك أربعة أو خمسة فرق تتنافس بأداء عالٍ للغاية .

وأشار كويلار أن المشكلة أنه من الصعب سهر المواطنين في كولومبا لوقت متأخر جداً لمشاهدة مباريات الدوري السعودي فهناك نقص في الرؤية هناك .

وحول عودته للمنتخب الكولومي قال كويلار : إذا كان هذا هو قراري .. نعم ، لكن المدرب رينالدو قادر تمامًا على اختيار الأفضل للمنتخب، و هنا الشيء المهم هو أن منتخبنا الوطني يقوم بعمل جيد ، كل مشجع للمنتخب الكولومبي يريدنا أن نعود إلى كأس العالم مرة أخرى .

الهلال
جوستافو كويلار
المنتخب الكولومبي

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
المسأله فيها غموض اعمق ..
ابوسيف
الحمدلله على نعمة العقل
ابوسيف
الحمدلله الذي عافانا مما ابتلاهم به وفضلنا على كثير من خلقه انت مسكين
ابو محمد 😎 ✍️
التجنيد حدمة للوطن ، واجب على الذكور فقط ..
محسن
يحب يثير المشاكل والاداره توها جديده

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