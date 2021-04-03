كويلار : الدوري السعودي جيد جداً وهناك نقص في الرؤية لدى كولومبيا

ماجد محمد (صدى):
أكد اللاعب الكولومبي جوستافو كويلار نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال على سعادته بالإنضمام إلى صفوف الفريق والإقامة في المملكة .
وقال جوستافو كويلار في لقاء معه على قناة“ESPN” الكولومبية : أعتقد أنني ما زلت في دوري جيد جدًا ، أشعر أنني قادر على تقديم المستوى إذا اتصلوا بي المنتخب الكولومبي .
وأضاف : الدوري السعودي ليس ضعيف هناك أربعة أو خمسة فرق تتنافس بأداء عالٍ للغاية .
وأشار كويلار أن المشكلة أنه من الصعب سهر المواطنين في كولومبا لوقت متأخر جداً لمشاهدة مباريات الدوري السعودي فهناك نقص في الرؤية هناك .
وحول عودته للمنتخب الكولومي قال كويلار : إذا كان هذا هو قراري .. نعم ، لكن المدرب رينالدو قادر تمامًا على اختيار الأفضل للمنتخب، و هنا الشيء المهم هو أن منتخبنا الوطني يقوم بعمل جيد ، كل مشجع للمنتخب الكولومبي يريدنا أن نعود إلى كأس العالم مرة أخرى .