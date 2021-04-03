الأعداد السابقة للصحيفة

غضب عارم بسبب احتمال عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي

Time منذ ساعة
Views 2151
غضب عارم بسبب احتمال عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي

واشنطن (صدى):
تسعى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى إجراء مفاوضات غير مباشرة لأول مرة بشأن العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني وامكانية رفع العقوبات، الأسبوع المقبل في فيينا مما أثار موجة من الغضب في الولايات المتحدة.

وقال شيوي وانغ الرهينة السابق في إيران، أمس الجمعة: "يجب على الأمريكيين أن يعرفوا أن نهج فريق بايدن لإعادة تأكيد القيادة العالمية للبلاد يبدو أنه استرضاء للأنظمة الاستبدادية"، كما أدان السناتور الجمهوري توم كوتون جهود واشنطن من أجل العودة إلى الصفقة النووية.

وصرح توم كوتون: "بعد شهرين، باتت إدارة بايدن يائسة للغاية للعودة إلى الصفقة الفاشلة لدرجة أنها تخلت عن كل نفوذها وقدمت تنازلات مذلة لنظام إيران"، فيما أجرت الولايات المتحدة وإيران محاولات دبلوماسية عبر وسطاء من أجل إعادة إحياء الاتفاق المتهاوي، لكنها فشلت.

وأعرب ريتشارد غولدبرغ المدير السابق لمجلس الأمن القومي لمكافحة أسلحة الدمار الشامل الإيرانية في إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب، عن قلقه العميق بشأن تداعيات المفاوضات الحالية، قائلًا: "إذا كانت التقارير دقيقة، فإن إدارة بايدن تعرض على إيران تخفيف العقوبات المفروضة عليها تحت بند الإرهاب، وهي بمليارات الدولارات مقابل تنازلات نووية محدودة للغاية" .

واعتبر أن الرئيس الأمريكي بتلك الخطوة "لن يفقد نفوذه مقابل القليل فقط، بل سينتهك التزامه أمام الكونغرس بأنه لن يرفع العقوبات عن إيران المرتبطة بالإرهاب".

أمريكا
إيران
الاتفاق النووي
بايدن

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
المسأله فيها غموض اعمق ..
ابوسيف
الحمدلله على نعمة العقل
ابوسيف
الحمدلله الذي عافانا مما ابتلاهم به وفضلنا على كثير من خلقه انت مسكين
ابو محمد 😎 ✍️
التجنيد حدمة للوطن ، واجب على الذكور فقط ..
محسن
يحب يثير المشاكل والاداره توها جديده

أخر الأخبار

بالفيديو.. استشاري يكشف حيل الرقاة وإدعاءات مس الجن
بالفيديو.. استشاري يكشف حيل الرقاة وإدعاءات مس الجن
Time منذ 22 دقيقة Views 1394
بالفيديو.. قائد مركبة يراوغ السيارات بسرعة جنونية
بالفيديو.. قائد مركبة يراوغ السيارات بسرعة جنونية
Time منذ 41 دقيقة Views 1803
لاعب الأهلي السابق يُحمل الأمير منصور بن مشعل مسؤولية الديون
لاعب الأهلي السابق يُحمل الأمير منصور بن مشعل مسؤولية الديون
Time منذ 47 دقيقة Views 1899
افتتاح أول مكتب لـ العملاق الأمريكي "Vice Media Group" في المملكة
افتتاح أول مكتب لـ العملاق الأمريكي "Vice Media Group" في المملكة
Time منذ 52 دقيقة Views 1757
مكافأة مالية تنتظر لاعبي الفيصلي في حال إقصاء النصر
مكافأة مالية تنتظر لاعبي الفيصلي في حال إقصاء النصر
Time منذ 57 دقيقة Views 1848
غضب عارم بسبب احتمال عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي
غضب عارم بسبب احتمال عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي
Time منذ ساعة Views 2153
مدرب أرجنتيني مرشح لتدريب الهلال بعد رحيل رازفان
مدرب أرجنتيني مرشح لتدريب الهلال بعد رحيل رازفان
Time منذ ساعة Views 1887
طريقة التعامل مع الرضيع في الشهر الأول
طريقة التعامل مع الرضيع في الشهر الأول
Time منذ ساعة Views 1561
كويلار : الدوري السعودي جيد جداً وهناك نقص في الرؤية لدى كولومبيا
كويلار : الدوري السعودي جيد جداً وهناك نقص في الرؤية لدى كولومبيا
Time منذ ساعة Views 2035
ضبط 11 امرأة تمارسن أعمال منافية للآداب
ضبط 11 امرأة تمارسن أعمال منافية للآداب
Time منذ ساعة Views 1321