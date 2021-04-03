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وزير الرياضة: إستضاقة سباق إكستريم إي العالمي بالعلا فخر لنا جميعاً

Time منذ 26 دقيقة
Views 1606
وزير الرياضة: إستضاقة سباق إكستريم إي العالمي بالعلا فخر لنا جميعاً

ماجد محمد (صدى):
أعرب وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل عن سعادته بإستضافة المملكة لأول سباق إكستريم إي بمحافظة العلا .

وقال وزير الرياضة في تصريحات له : نفخر جميعاً بإستضافة المملكة لأول سباق إكستريم إي بمحافظة العلا التاريخية ، لنواصل رحلة جديدة في عالم سباق السيارات والمحركات بعد نجاح استضافة رالي داكار 2021 وفورمول إي إضافةً إلى فورمولا 1 ، الي سيقام نهاية العام .

الجدير بالذكر أن المملكة أول دولة تنظم أبرز السباقات العالمية في عام واحد، حيث استضافت "رالي داكار" لموسمين متتاليين، وسباق "فورمولا إي الدرعية" الذي أقيم لأول مرة ليلًا في تاريخ البطولة، بالإضافة إلى سباق "إكستريم إي العلا"، كما تستعد لإقامة سباق فورمولا 1 "جائزة السعودية الكبرى" لأول مرة على شوارع جدة نهاية العام الجاري .

العلا
وزير الرياضة
سباق إكستريم إي

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أحدث التعليقات

ابو علي
احس انا الآدمي هذا مريض نفسي أو في طريقه للألحاد
ابو محمد
انا مع التجنيد الإجباري للرجال فقط
ابو منى
هذا مريض
abdul
ادخل السفارة واطلب اللجوء .
abdul
" تركي آل الشيخ منتقدًا إعلان مناديل: "دعاية غبية"....وكأن باقي الدعايات تحترم عقول الناس وفلوسهم، وإلّا ماكانش فيه داعي لأي إعلان . الناس تعرف الضروريات وتشتريها بدون دعاية وتخلّي باقي الخرابيط والمنتوجات المرفوفة لمجرد شفط اموال الناس بشتى الوسائل. هل عمركم شفتم واحد منكم راح السوق واشترى ملابس لأن ملابسه في الدولاب كلها بليت او تشققت او احترقت ؟ الكل بيشتري لمجرد شراء لا لأنه اصبح عاريا ليستر سوأته، وقس على ذالك شراء المأكولات والمشروبات الجاهزة بدل صنعها في مطبخ البيت، والبنزين المصروف لغير الذهاب من والى العمل. كم منا يذهب للمسجد ماشيا؟ كم منا لا يشغّل سيارته ايام الاجازات الاسبوعية ويقضي يوميه كاملين في البيت مع زوجه وابنائه ؟ وقس على ذالك امورا كثيرا كبيرا. عمركم سمعتم وجرّبتم شيئ اسمه " نظام التقشّف؟"

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