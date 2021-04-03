وزير الرياضة: إستضاقة سباق إكستريم إي العالمي بالعلا فخر لنا جميعاً

ماجد محمد (صدى):
أعرب وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل عن سعادته بإستضافة المملكة لأول سباق إكستريم إي بمحافظة العلا .
وقال وزير الرياضة في تصريحات له : نفخر جميعاً بإستضافة المملكة لأول سباق إكستريم إي بمحافظة العلا التاريخية ، لنواصل رحلة جديدة في عالم سباق السيارات والمحركات بعد نجاح استضافة رالي داكار 2021 وفورمول إي إضافةً إلى فورمولا 1 ، الي سيقام نهاية العام .
الجدير بالذكر أن المملكة أول دولة تنظم أبرز السباقات العالمية في عام واحد، حيث استضافت "رالي داكار" لموسمين متتاليين، وسباق "فورمولا إي الدرعية" الذي أقيم لأول مرة ليلًا في تاريخ البطولة، بالإضافة إلى سباق "إكستريم إي العلا"، كما تستعد لإقامة سباق فورمولا 1 "جائزة السعودية الكبرى" لأول مرة على شوارع جدة نهاية العام الجاري .