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حارس الرئيس الأمريكي السابق: ترامب لايزال مدين لي بثمن وجبة طعام

Time منذ 36 دقيقة
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حارس الرئيس الأمريكي السابق: ترامب لايزال مدين لي بثمن وجبة طعام

واشنطن (صدى):
تحدث كيفن ماكاي، الحارس الشخصي السابق لدونالد ترامب، عن أسرار جديدة ومثيرة عن حياة الرئيس الأمريكي السابق تتعلق بالمطعم الشهير "ماكدونالدز" وزوجته ميلانيا ومثبت الشعر الذي كان يستخدمه.

وقال ماكاي إن "ترامب لا يزال مدينا له بمبلغ 130 دولارا مقابل شرائه له برغر الجبن وبطاطس وكوكاكولا من "ماكدونالدز" في 2008"، وفقا لصحيفة "ديلي ميل".

وأوضح أن "ترامب أخبره أنه سيعيد له المال، لكنه لم يفعل ذلك أبدا"، مضيفا أن زوجته ميلانيا كانت تهتم به بشكل كبير على عكس ما يظهر في وسائل الإعلام ولكنه كان يعاملها بقسوة وحدة.

وأشار الى أنه طلب منه ذات مرة اصطحاب زوجته ميلانيا وابنه بارون من المطار في 2011، موضحا أن ميلانيا بدت معتنية بزوجها وتسأل عن تفاصيله وأحواله وتفعل ما يُقال لها دون سؤال، وعندما يطلب ترامب أن تفعل شيئا، تفعله على الفور.

وتابع ماكاي أن ترامب كان حريصا على الحفاظ على شعره في مكانه باستخدام "مثبت الشعر" الذي كان يستخدمه طوال الوقت، خشية أن يتحرك بسبب الرياح.

ترامب
وجبة طعام
الرئيس الأمريكي السابق

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أحدث التعليقات

ابو علي
احس انا الآدمي هذا مريض نفسي أو في طريقه للألحاد
ابو محمد
انا مع التجنيد الإجباري للرجال فقط
ابو منى
هذا مريض
abdul
ادخل السفارة واطلب اللجوء .
abdul
" تركي آل الشيخ منتقدًا إعلان مناديل: "دعاية غبية"....وكأن باقي الدعايات تحترم عقول الناس وفلوسهم، وإلّا ماكانش فيه داعي لأي إعلان . الناس تعرف الضروريات وتشتريها بدون دعاية وتخلّي باقي الخرابيط والمنتوجات المرفوفة لمجرد شفط اموال الناس بشتى الوسائل. هل عمركم شفتم واحد منكم راح السوق واشترى ملابس لأن ملابسه في الدولاب كلها بليت او تشققت او احترقت ؟ الكل بيشتري لمجرد شراء لا لأنه اصبح عاريا ليستر سوأته، وقس على ذالك شراء المأكولات والمشروبات الجاهزة بدل صنعها في مطبخ البيت، والبنزين المصروف لغير الذهاب من والى العمل. كم منا يذهب للمسجد ماشيا؟ كم منا لا يشغّل سيارته ايام الاجازات الاسبوعية ويقضي يوميه كاملين في البيت مع زوجه وابنائه ؟ وقس على ذالك امورا كثيرا كبيرا. عمركم سمعتم وجرّبتم شيئ اسمه " نظام التقشّف؟"

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