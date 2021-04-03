حارس الرئيس الأمريكي السابق: ترامب لايزال مدين لي بثمن وجبة طعام

واشنطن (صدى):
تحدث كيفن ماكاي، الحارس الشخصي السابق لدونالد ترامب، عن أسرار جديدة ومثيرة عن حياة الرئيس الأمريكي السابق تتعلق بالمطعم الشهير "ماكدونالدز" وزوجته ميلانيا ومثبت الشعر الذي كان يستخدمه.
وقال ماكاي إن "ترامب لا يزال مدينا له بمبلغ 130 دولارا مقابل شرائه له برغر الجبن وبطاطس وكوكاكولا من "ماكدونالدز" في 2008"، وفقا لصحيفة "ديلي ميل".
وأوضح أن "ترامب أخبره أنه سيعيد له المال، لكنه لم يفعل ذلك أبدا"، مضيفا أن زوجته ميلانيا كانت تهتم به بشكل كبير على عكس ما يظهر في وسائل الإعلام ولكنه كان يعاملها بقسوة وحدة.
وأشار الى أنه طلب منه ذات مرة اصطحاب زوجته ميلانيا وابنه بارون من المطار في 2011، موضحا أن ميلانيا بدت معتنية بزوجها وتسأل عن تفاصيله وأحواله وتفعل ما يُقال لها دون سؤال، وعندما يطلب ترامب أن تفعل شيئا، تفعله على الفور.
وتابع ماكاي أن ترامب كان حريصا على الحفاظ على شعره في مكانه باستخدام "مثبت الشعر" الذي كان يستخدمه طوال الوقت، خشية أن يتحرك بسبب الرياح.