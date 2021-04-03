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القيادة تهنئ رئيس السنغال بذكرى استقلال بلاده

Time منذ ساعتين
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القيادة تهنئ رئيس السنغال بذكرى استقلال بلاده

الرياض (صدى):
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس ماكي سال رئيس جمهورية السنغال، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية السنغال الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة ، لفخامة الرئيس ماكي سال رئيس جمهورية السنغال، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده .

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية السنغال الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

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السنغال
القيادة

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أحدث التعليقات

ابو علي
احس انا الآدمي هذا مريض نفسي أو في طريقه للألحاد
ابو محمد
انا مع التجنيد الإجباري للرجال فقط
ابو منى
هذا مريض
abdul
ادخل السفارة واطلب اللجوء .
abdul
" تركي آل الشيخ منتقدًا إعلان مناديل: "دعاية غبية"....وكأن باقي الدعايات تحترم عقول الناس وفلوسهم، وإلّا ماكانش فيه داعي لأي إعلان . الناس تعرف الضروريات وتشتريها بدون دعاية وتخلّي باقي الخرابيط والمنتوجات المرفوفة لمجرد شفط اموال الناس بشتى الوسائل. هل عمركم شفتم واحد منكم راح السوق واشترى ملابس لأن ملابسه في الدولاب كلها بليت او تشققت او احترقت ؟ الكل بيشتري لمجرد شراء لا لأنه اصبح عاريا ليستر سوأته، وقس على ذالك شراء المأكولات والمشروبات الجاهزة بدل صنعها في مطبخ البيت، والبنزين المصروف لغير الذهاب من والى العمل. كم منا يذهب للمسجد ماشيا؟ كم منا لا يشغّل سيارته ايام الاجازات الاسبوعية ويقضي يوميه كاملين في البيت مع زوجه وابنائه ؟ وقس على ذالك امورا كثيرا كبيرا. عمركم سمعتم وجرّبتم شيئ اسمه " نظام التقشّف؟"

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