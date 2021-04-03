الأعداد السابقة للصحيفة

189 ألف مواطن يعملون بالمنشآت السياحية بعد برامج التوطين

Time منذ ساعة
Views 1823
189 ألف مواطن يعملون بالمنشآت السياحية بعد برامج التوطين

الرياض (صدى):
شهد قطاع السياحة ارتفاع ملحوظ في نسبة التوطين مؤخراً إذ سجلت 26 % بواقع 189 ألف مواطن يعمل بالقطاع .

جاء ذلك بعد برامج التوطين التي تتبناها الوزارة تماشياً مع رؤية المملكة 2030 ، إذ يبلغ عدد برامج التوطين 15 برنامج على حسب حجم المنشأة ، وفقاً للإقتصادية .

يشار إلى أن وزارة السياحة تخطط لرفع الناتج المحلي لقطاع السياحة بنسبة 5.3 % العام المقبل وتزيد للضعف في 2030 من خلال زيادة السياحة الداخلية لأكثر من 32 مليون زيارة ، والسياحة الخارجية إلى حوالي 30 مليون زيارة وذلك للعام المقبل 2022 .

 

السياحة
رؤية 2030
التوطين

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو علي
احس انا الآدمي هذا مريض نفسي أو في طريقه للألحاد
ابو محمد
انا مع التجنيد الإجباري للرجال فقط
ابو منى
هذا مريض
abdul
ادخل السفارة واطلب اللجوء .
abdul
" تركي آل الشيخ منتقدًا إعلان مناديل: "دعاية غبية"....وكأن باقي الدعايات تحترم عقول الناس وفلوسهم، وإلّا ماكانش فيه داعي لأي إعلان . الناس تعرف الضروريات وتشتريها بدون دعاية وتخلّي باقي الخرابيط والمنتوجات المرفوفة لمجرد شفط اموال الناس بشتى الوسائل. هل عمركم شفتم واحد منكم راح السوق واشترى ملابس لأن ملابسه في الدولاب كلها بليت او تشققت او احترقت ؟ الكل بيشتري لمجرد شراء لا لأنه اصبح عاريا ليستر سوأته، وقس على ذالك شراء المأكولات والمشروبات الجاهزة بدل صنعها في مطبخ البيت، والبنزين المصروف لغير الذهاب من والى العمل. كم منا يذهب للمسجد ماشيا؟ كم منا لا يشغّل سيارته ايام الاجازات الاسبوعية ويقضي يوميه كاملين في البيت مع زوجه وابنائه ؟ وقس على ذالك امورا كثيرا كبيرا. عمركم سمعتم وجرّبتم شيئ اسمه " نظام التقشّف؟"

أخر الأخبار

وزير الرياضة: إستضاقة سباق إكستريم إي العالمي بالعلا فخر لنا جميعاً
وزير الرياضة: إستضاقة سباق إكستريم إي العالمي بالعلا فخر لنا جميعاً
Time منذ 25 دقيقة Views 1602
بالفيديو.. Corolla تخطف الأنظار بتصميمات أكثر عصرية
بالفيديو.. Corolla تخطف الأنظار بتصميمات أكثر عصرية
Time منذ 31 دقيقة Views 1427
حارس الرئيس الأمريكي السابق: ترامب لايزال مدين لي بثمن وجبة طعام
حارس الرئيس الأمريكي السابق: ترامب لايزال مدين لي بثمن وجبة طعام
Time منذ 36 دقيقة Views 1570
فوائد تجشؤ الطفل بعد إرضاعه
فوائد تجشؤ الطفل بعد إرضاعه
Time منذ 46 دقيقة Views 1453
خصوصيات لا يجوز الزوجة أن تخفيها عن شريكها
خصوصيات لا يجوز الزوجة أن تخفيها عن شريكها
Time منذ 51 دقيقة Views 1660
"الزعاق" رياح عنيفة وأتربة وبرودة على عدة مناطق
"الزعاق" رياح عنيفة وأتربة وبرودة على عدة مناطق
Time منذ ساعة Views 1892
دانة الطويرش تسخر من بيبي عبد المحسن بعد اتهامات الدعارة وتجارة الأعضاء
دانة الطويرش تسخر من بيبي عبد المحسن بعد اتهامات الدعارة وتجارة الأعضاء
Time منذ ساعة Views 711
عبدالعزيز المبدل يخضع لعملية جراحية خطيرة (صورة)
عبدالعزيز المبدل يخضع لعملية جراحية خطيرة (صورة)
Time منذ ساعة Views 839
189 ألف مواطن يعملون بالمنشآت السياحية بعد برامج التوطين
189 ألف مواطن يعملون بالمنشآت السياحية بعد برامج التوطين
Time منذ ساعة Views 1828
بالفيديو.. لحظة سقوط امرأة في «بئر صرف» قديم بمنزلها
بالفيديو.. لحظة سقوط امرأة في «بئر صرف» قديم بمنزلها
Time منذ ساعة Views 806