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مواطن يشكو ظهور نتيجتين مختلفتين لمسحته ومنعه من الجرعة الثانية للقاح

Time منذ 32 دقيقة
Views 1608
مواطن يشكو ظهور نتيجتين مختلفتين لمسحته ومنعه من الجرعة الثانية للقاح

علي القحطاني (صدى):
وجه مواطن شكوى لوزارة الصحة بعد أن ظهرت له نتيجتين مختلفتين للمسحة مما أدى لعدم حصوله على الجرعة الثانية من لقاح كورونا وعزله 5 أيام .

وأكد المواطن أنه فوجئ برسالة تفيد بأنه أجرى مسحة في مركز بالرياض رغم عدم معرفته بهذا المركز وأن نتيجته إيجابية .

وأضاف أنه بسبب هذه المسحة ظهرت نتيجته في تطبيق صحتى أنه مصاب وتسبب الأمر في اضطرابات وتعطيل له .

كما أكد المواطن أنه أجرى بالفعل مسحة في مطار الرياض وظهرت نتيجته فيها سلبية ، مطالباً بالتحقيق في الواقعة .

من جانبها تفاعلت وزارة الصحة مع شكوى المواطن وأكدت أنه سيتم التحقيق في الواقعة بعد إرسال التفاصيل على رسائل حساب "الصحة _937 " على "تويتر " .

الرياض
وزارة الصحة
كورونا
المسحة

التعليقات

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أحدث التعليقات

احمد
شفاك الله من كل مرض
الملل
شوفو طفل زمان كيف يربوه علي الرجوله ماهو اطفالنا اليوم واباء اليوم
ابو وليد
شكل اللي مسوي الاعلان منهم اشد الناس كرها للسعوديه والسعوديين يا ابو فلس والا سوري والا لبناني
ابو عمار
الحمد لله على سلامته
ابو عمار
مسكينه ما يسوى عليها الركوب على الخيل

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