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بالفيديو.. طالبة بجامعة الملك فيصل تروي قصة فوزها بمسابقة "الذكاء الاصطناعي"

Time منذ 17 دقيقة
Views 1345
بالفيديو.. طالبة بجامعة الملك فيصل تروي قصة فوزها بمسابقة "الذكاء الاصطناعي"

الرياض (صدى):
تحدثت الطالبة بجامعة الملك فيصل، سارة الهمداني، عن قصة فوزها بمسابقة "الذكاء الاصطناعي" التي تنظمها المنظمة العالمية للملكية الفكرية.

وقالت سارة الهمداني، أن فكرة المسابقة تقوم على إنتاج مقطع فيديو لا يتجاوز خمس دقائق ويكون مُمتعاً ومُفيداً.

وأضافت الطالبة أنها قدمت مقطع عن شرح إحدى التقنيات المُستخدمة بالحياة اليومية ويُجرى التعامل فيها بالذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أنها لم تكن تتوقع الفوز بالمسابقة كون المحتوى الذي قدمته باللغة العربية من بين العديد من الأعمال التي جرت باللغة الإنجليزية

وأكدت الهمداني أن هدفها من إنتاج تلك المقاطع التوعوية هو زيادة نشر الوعي باللغة العربية، لافتةً إلى أنها ستواصل إنتاج وتقديم مقاطع الفيديو التوعوية عن الذكاء الاصطناعي.

ووجهت الطالبة رسالة للجميع بعدم الخجل في تقديم محتواهم العلمي والتقني باللغة العربية.

 

جامعة الملك فيصل
الملكية الفكرية
الذكاء الاصطناعي

التعليقات

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أحدث التعليقات

احمد
شفاك الله من كل مرض
الملل
شوفو طفل زمان كيف يربوه علي الرجوله ماهو اطفالنا اليوم واباء اليوم
ابو وليد
شكل اللي مسوي الاعلان منهم اشد الناس كرها للسعوديه والسعوديين يا ابو فلس والا سوري والا لبناني
ابو عمار
الحمد لله على سلامته
ابو عمار
مسكينه ما يسوى عليها الركوب على الخيل

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