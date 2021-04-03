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كشتات زمان

Time منذ ساعة
Views 849
Comment 1
كشتات زمان

التعليقات

الملل
الملل عدد التعليقات : 260
منذ 27 دقيقة
شوفو طفل زمان كيف يربوه علي الرجوله
ماهو اطفالنا اليوم واباء اليوم

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أحدث التعليقات

احمد
شفاك الله من كل مرض
الملل
شوفو طفل زمان كيف يربوه علي الرجوله ماهو اطفالنا اليوم واباء اليوم
ابو وليد
شكل اللي مسوي الاعلان منهم اشد الناس كرها للسعوديه والسعوديين يا ابو فلس والا سوري والا لبناني
ابو عمار
الحمد لله على سلامته
ابو عمار
مسكينه ما يسوى عليها الركوب على الخيل

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