الأعداد السابقة للصحيفة

تحديد غرّة شهر رمضان فلكيا

Time منذ ساعة
Views 1894
تحديد غرّة شهر رمضان فلكيا

الرياض (صدى):
توقع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك "إبراهيم الجروان " أن تكون غرة شهر رمضان المبارك فلكيا لمعظم الدول يوم الثلاثاء 13 أبريل الجاري.

كما توقع إبراهيم الجروان أن يكون عيد الفطر المبارك وأول شوال يوم الخميس 13 مايو المقبل وعليه سيكون الشهر الفضيل هذا العام 30 يوما.

وبحسب مركز الفلك الدولي فإن معظم الدول هلال شهر رمضان يوم الاثنين 29 شعبان 1442هـ الموافق 12 إبريل حيث أن شهر شعبان بدأ يوم الاثنين 15 مارس 2021.

ومن الدول التي ستتحرى شهر رمضان في هذا اليوم، المملكة العربية السعودية، وإندونيسيا وماليزيا وبروناي وإيران وسلطنة عمان والإمارات والأردن وسوريا وليبيا والجزائر والمغرب وموريتانيا ومعظم الدول الإسلامية غير العربية في أفريقيا.

في حين أن العراق ومصر وتركيا وتونس بدأت شهر شعبان يوم الأحد 14 مارس وعليه ستتحرى هلال شهر رمضان يوم الأحد 11 إبريل.

وأوضح مركز الفلك الدولي أن الدول التي ستتحرى الهلال يوم الأحد، فإن القمر سيغيب في ذلك اليوم قبل غروب الشمس وسيحدث الاقتران بعد غروب الشمس، أي أن رؤية الهلال مستحيلة بعد غروب شمس يوم الأحد، وعليه فإن هذه الدول ستكمل عدة شعبان ثلاثين يوما، وستبدأ شهر رمضان المبارك يوم الثلاثاء 13 إبريل.

وبالنسبة للدول التي ستتحرى هلال رمضان يوم الإثنين 12 إبريل، وهي غالبية دول العالم الإسلامي، فإن رؤية الهلال يومها غير ممكنة بالعين المجردة من أي مكان في العالم الإسلامي، في حين أنها ممكنة باستخدام التلسكوب فقط وبصعوبة بالغة من أجزاء من السودان وليبيا والجزائر ومن المغرب وموريتانيا، ورؤية الهلال يومها ممكنة بالعين المجردة بصعوبة في أجزاء من القارتين الأميركيتين. علما بأن رؤية الهلال يومها باستخدام تقنية التصوير الفلكي ممكنة بصعوبة كبيرة.

رمضان
عيد الفطر

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

أبو كنان
معك حق خاصة مع غياب حجازي والصحفي
ابو عمار
ههههههههه
ابو عمار
طيب
عبد اللهhabd
قال الله تعالى ( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد
أبو كنان
قال صلى الله علسه وسلم : ((لا يُشِيرُ أحَدُكُمْ علَى أخِيهِ بالسِّلاحِ، فإنَّه لا يَدْرِي، لَعَلَّ الشَّيْطانَ يَنْزِعُ في يَدِهِ، فَيَقَعُ في حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ)) رواه البخاري

أخر الأخبار

الإصابة تغيب الدوسري عن مواجهة الاتحاد
الإصابة تغيب الدوسري عن مواجهة الاتحاد
Time منذ 8 دقائق Views 1220
طبيب يهتك عرض مريضة في عيادة "خيرية"
طبيب يهتك عرض مريضة في عيادة "خيرية"
Time منذ 18 دقيقة Views 258
تركي آل الشيخ منتقدًا إعلان مناديل: "دعاية غبية"
تركي آل الشيخ منتقدًا إعلان مناديل: "دعاية غبية"
Time منذ 42 دقيقة Views 2202
شاهد.. آراء المواطنين في التجنيد الإجباري للجنسين من عمر 18
شاهد.. آراء المواطنين في التجنيد الإجباري للجنسين من عمر 18
Time منذ 53 دقيقة Views 1904
حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت
حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت
Time منذ ساعة Views 1559
تحديد غرّة شهر رمضان فلكيا
تحديد غرّة شهر رمضان فلكيا
Time منذ ساعة Views 1897
"حماس" تجبر فلسطينيًا على الانفصال عن زوجته مقابل إطلاق سراحه!
"حماس" تجبر فلسطينيًا على الانفصال عن زوجته مقابل إطلاق سراحه!
Time منذ ساعتين Views 2244
مراسلة تتعرض لموقف محرج على الهواء بسبب كلب
مراسلة تتعرض لموقف محرج على الهواء بسبب كلب
Time منذ ساعتين Views 887
شاهد.. مصير تجمع كبير للمشاركة في تحدي جائزته 50 ألف ريال بخميس مشيط
شاهد.. مصير تجمع كبير للمشاركة في تحدي جائزته 50 ألف ريال بخميس مشيط
Time منذ 3 ساعات Views 4234
تدهور الحالة الصحية لهاني مهنا
تدهور الحالة الصحية لهاني مهنا
Time منذ 3 ساعات Views 906