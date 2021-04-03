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حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت

Time منذ ساعة
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حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت

الرياض (صدى):
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الحدود الشمالية، الشرقية، القصيم والرياض ومنطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصة الأجزاء الساحلية منها، وسماء غائمة جزئيًا على وسط وشرق وغرب المملكة قد تتخللها سحب رعدية ممطرة تصحب برياح نشطة على منطقة القصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، كذلك على الأجزاء الشرقية من منطقة مكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-40كم/ساعة تصل الى 55كم/ساعة على الجزء الأوسط ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى أكثر من مترين ونصف على الجزء الأوسط ، وحالة البحر متوسط الموج متوسط الموج إلى مائج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20-50كم / ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

// انتهى //

الرياض
المملكة
الطقس

التعليقات

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أحدث التعليقات

أبو كنان
معك حق خاصة مع غياب حجازي والصحفي
ابو عمار
ههههههههه
ابو عمار
طيب
عبد اللهhabd
قال الله تعالى ( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد
أبو كنان
قال صلى الله علسه وسلم : ((لا يُشِيرُ أحَدُكُمْ علَى أخِيهِ بالسِّلاحِ، فإنَّه لا يَدْرِي، لَعَلَّ الشَّيْطانَ يَنْزِعُ في يَدِهِ، فَيَقَعُ في حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ)) رواه البخاري

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