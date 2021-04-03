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"حماس" تجبر فلسطينيًا على الانفصال عن زوجته مقابل إطلاق سراحه!

Time منذ 39 دقيقة
Views 1751
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"حماس" تجبر فلسطينيًا على الانفصال عن زوجته مقابل إطلاق سراحه!

القدس المحتلة (صدى):
أجبرت حركة حماس ناشطا فلسطينيا يدعى " رامي أمان " على الإنفصال عن زوجته، وذلك مقابل منحه حريته وإطلاق سراحه، بعد أشهر من التعذيب في سجونها.

وكان الناشط رامي أمام، قد تم اعتقاله مع آخرين بتهمة التعاون مع إسرائيل، بعد مكالمة عبر تطبيق " زووم " مع ناشطي سلام إسرائيليين.

واعتبر الناشط أن حركة حماس قد دمرت أحلامه وحياته الشخصية، قائلا: " كنت مرتبط بشخصية ونحلم ببناء أسرة، ونسعى منذ سنوات لتحقيق ذلك، لكنهم هدوا كل شيء ".

وتمت محاكمة أمان وفق قوانين حركة حماس وأمام محكمتها العسكرية، دون العودة إلى بنود القانون المدني الفلسطيني، وهو انتهاكًا لإحدى مواد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

فلسطين
حماس
الاحتلال

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 48535
منذ 36 دقيقة
يمكن المحقق معجب بالزوجه

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أحدث التعليقات

ابو عمار
بالعكس الحجر هو افضل طريقه لتقليل الاصابه بكرونا
ابو عمار
سبحان الله
ابو عمار
الله يرحمه
ابو عمار
فعلا الارتفاع كبير جدا والوضع يحتاج الى التشدد والعوده الى الحجر في البيوت
ابو عمار
كفو

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