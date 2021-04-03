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"هل استخدام الجوال في الغرفة المظلمة يسبب أورام؟ " استشاري يجيب

Time منذ ساعة
Views 1720
"هل استخدام الجوال في الغرفة المظلمة يسبب أورام؟ " استشاري يجيب

عادل الحربي (صدى):
كشف استشاري طب وجراحة العيون، الدكتور حافظ الفالح، عن ما يمكن أن يسببه استخدام الجوال في غرفة مظلمة من ضرر.

ونفى الفالح تمامًا ما يتم تداوله بين الناس، حول أن استخدام الجوال في غرفة مظلمة يؤثر على قوة الإبصار أو يسبب أورامًا.

وقال الفالح: " غير صحيح أن استخدام الجوال في الغرف المظلمة يضعف النظر ويسبب مشاكل للعين " مؤكدًا أنها معلومات غير دقيقة.

وتابع: " حدقة العين تتسع عند استخدام الجوال في الظلام، ومن ثم تدخل كمية أشعة أكبر إلى العين، وهذا ما يؤدي إلى إجهاد وجفاف العين، إلى جانب الصداع، وليس أكثر من ذلك ".

السرطان
الجوال

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أحدث التعليقات

ابو مصرقع البدوي الرحال
كل شي الى ريومه فديت نظره عيونها ( من يلوم المولع المغرم المفتوني)
ابو مصرقع البدوي الرحال
كل شي الى ريومه فديت نظره عيونها ( من يلوم المولع المغرم المفتوني)
ابو مصرقع البدوي الرحال
انت لو بدوي اصيل وتعرف سلوم ماتتكلم بالمواضيع هذي ولا تتطرق لها بس ظاهر مستبدوي تجاري 😂
المفارق
اقول للي ينتقد تركي آل الشيخ اللي مايطول العنب يقول حامض الرجل قال كلام جميل وحق من حقوقه يربي اولاده ويعيش حياته مثل مايبغا اما المرض من الله وانا احترم هذا الرجل
ابو مصرقع البدوي الرحال
انت لو بدوي اصيل وتعرف سلوم ماتتكلم بالمواضيع هذي ولا تتطرق لها بس ظاهر مستبدوي تجاري 😂

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