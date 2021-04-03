وفاة قاضي محاكمة صدام حسين بعد صراع مع كورونا

بغداد (صدى):
توفي القاضي العراقي المتقاعد محمد عريبي الخليفة، والذي ترأس محاكمة الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، إثر إصابته بفيروس كورونا.
وأعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي، وفاة الخليفة، 52 عامًا، في مستشفى ببغداد حيث كان يعالج من مضاعفات فيروس كورونا.
واشتهر محمد عريبي بعد تعيينه قاضي تحقيق في محاكمة صدام حسين في أغسطس 2004، ثم تولى منصب كبير قضاة محاكمة صدام بتهمة الإبادة الجماعية، والتي شملت أيضًا ابن عم صدام علي حسن المجيد، المعروف باسم علي الكيماوي وخمسة متهمين آخرين في تهم تتعلق بأدوارهم في حملة 1987-1988 الدموية ضد الأكراد، والمعروفة باسم حملة الأنفال.
وبعد ذلك أدين صدام وحكم عليه بالإعدام، وتم تنفيذ الحكم في أول أيام عيد الأضحى في 30 ديسمبر 2006.