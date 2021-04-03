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وفاة قاضي محاكمة صدام حسين بعد صراع مع كورونا

Time منذ ساعتين
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وفاة قاضي محاكمة صدام حسين بعد صراع مع كورونا

بغداد (صدى):
توفي القاضي العراقي المتقاعد محمد عريبي الخليفة، والذي ترأس محاكمة الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، إثر إصابته بفيروس كورونا.

وأعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي، وفاة الخليفة، 52 عامًا، في مستشفى ببغداد حيث كان يعالج من مضاعفات فيروس كورونا.

واشتهر محمد عريبي بعد تعيينه قاضي تحقيق في محاكمة صدام حسين في أغسطس 2004، ثم تولى منصب كبير قضاة محاكمة صدام بتهمة الإبادة الجماعية، والتي شملت أيضًا ابن عم صدام علي حسن المجيد، المعروف باسم علي الكيماوي وخمسة متهمين آخرين في تهم تتعلق بأدوارهم في حملة 1987-1988 الدموية ضد الأكراد، والمعروفة باسم حملة الأنفال.

وبعد ذلك أدين صدام وحكم عليه بالإعدام، وتم تنفيذ الحكم في أول أيام عيد الأضحى في 30 ديسمبر 2006.

العراق
صدام حسين
كورونا

التعليقات

بلبل البحر
بلبل البحر عدد التعليقات : 1497
منذ ساعتين
هكذا الدنيا تنتهي بسرعة ولم يبق للإنسان في قبره إلا عمله
زا
زا عدد التعليقات : 3846
منذ ساعتين
هؤلاء قضاة بول بريمر الحاكم العسكري للاحتلال الاميركي لا يمثلون العراق.

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أحدث التعليقات

ابو مصرقع البدوي الرحال
كل شي الى ريومه فديت نظره عيونها ( من يلوم المولع المغرم المفتوني)
ابو مصرقع البدوي الرحال
كل شي الى ريومه فديت نظره عيونها ( من يلوم المولع المغرم المفتوني)
ابو مصرقع البدوي الرحال
انت لو بدوي اصيل وتعرف سلوم ماتتكلم بالمواضيع هذي ولا تتطرق لها بس ظاهر مستبدوي تجاري 😂
المفارق
اقول للي ينتقد تركي آل الشيخ اللي مايطول العنب يقول حامض الرجل قال كلام جميل وحق من حقوقه يربي اولاده ويعيش حياته مثل مايبغا اما المرض من الله وانا احترم هذا الرجل
ابو مصرقع البدوي الرحال
انت لو بدوي اصيل وتعرف سلوم ماتتكلم بالمواضيع هذي ولا تتطرق لها بس ظاهر مستبدوي تجاري 😂

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